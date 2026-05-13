ジャルパック、今年も特別貸切列車「HOKKAIDO LOVE! ひとめぐり号」運行 - JALふるさとアンバサダーと北海道を巡る5-6日間
ジャルパックでは、心温まる「おもてなし」と北海道の魅力が凝縮された特別ツアー「JALふるさとアンバサダーと特別貸切列車『HOKKAIDO LOVE! ひとめぐり号』で巡る北海道周遊5・6日間」を販売している。
ジャルパック「JALふるさとアンバサダーと特別貸切列車『HOKKAIDO LOVE! ひとめぐり号』で巡る北海道周遊5・6日間」
コンセプトは『ひとつの列車で、ひとめぐり。北海道』。本ツアーでは、JALとJR北海道が“北海道の地域活性化”という共通の想いのもとタッグを組んで運行する特別貸切列車「HOKKAIDO LOVE! ひとめぐり号」に乗車し、北海道を一周する。札幌駅を出発し、釧路駅、根室駅、帯広駅、白老駅、倶知安駅といった雄大な北の大地を巡り、再び札幌へと戻るという。
ジャルパック「JALふるさとアンバサダーと特別貸切列車『HOKKAIDO LOVE! ひとめぐり号』で巡る北海道周遊5・6日間」
また、車内では、JALふるさとアンバサダーとJALふるさと応援隊による、きめ細やかで心温まるおもてなしが用意されており、さらに一部の停車駅や車内では、地域の方々による温かいお出迎えも。毎年好評の本ツアーは、ゆったりと流れる時間の中で、感動に満ちた北海道の絶景を心ゆくまで楽しむことができる特別なツアーとなっている。
出発日は10月31日限定。ツアーの申込み・詳細は専用サイトから。
※画像は全てイメージまたは一例。
ジャルパック「JALふるさとアンバサダーと特別貸切列車『HOKKAIDO LOVE! ひとめぐり号』で巡る北海道周遊5・6日間」
コンセプトは『ひとつの列車で、ひとめぐり。北海道』。本ツアーでは、JALとJR北海道が“北海道の地域活性化”という共通の想いのもとタッグを組んで運行する特別貸切列車「HOKKAIDO LOVE! ひとめぐり号」に乗車し、北海道を一周する。札幌駅を出発し、釧路駅、根室駅、帯広駅、白老駅、倶知安駅といった雄大な北の大地を巡り、再び札幌へと戻るという。
また、車内では、JALふるさとアンバサダーとJALふるさと応援隊による、きめ細やかで心温まるおもてなしが用意されており、さらに一部の停車駅や車内では、地域の方々による温かいお出迎えも。毎年好評の本ツアーは、ゆったりと流れる時間の中で、感動に満ちた北海道の絶景を心ゆくまで楽しむことができる特別なツアーとなっている。
出発日は10月31日限定。ツアーの申込み・詳細は専用サイトから。
※画像は全てイメージまたは一例。