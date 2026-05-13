電動ワークチェア「LiberNovo Omni」がMakuakeで4億6000万円以上の支援を集め、2026年から国内で正式販売を開始しているLiberNovo（リベルノヴォ）が、新製品3モデルを発表。先行予約の受付を開始しました。

座面の蒸れを防ぐエアフロー搭載の上位モデル

LiberNovo Omniは、ヘッドレスト、アームレストに加えてリクライニング機構と電動ランバーサポートを備えたワークチェア。8枚の可動式パネルで背中を支持する「フレックスフィットバックレスト」が背中と腰のフィット感を生み出し、電動ランバーサポートが腰を支持する位置と角度を調整します。

今回発表された上位モデルのLiberNovo Omni Proは、座面にファンを内蔵し、不快な蒸れや熱を素早く排出する機能を搭載しました。離席すると自動でファンを停止するスマート停止機能を搭載。シートの素材にはデンマークの老舗Gabriel社の高品質ニット生地を採用し、上質な手触りと通気性を実現します。

カラーはグラファイトブラックとアッシュホワイトの2色。6月17日から順次発送を予定しています。

購入しやすい価格のエントリーモデル

LiberNovo Omni SEは、フレックスフィットバックレストの構造を採用しながら、電動ランバーサポートを手動式にすることで低価格化したエントリーモデル。カラーはジェットブラックの1色。6月17日から順次発送を予定しています。

大型モデルをラインアップ

LiberNovo Maxis Airflowは、Omni Proと同等の機能を搭載し、高身長・高体重のユーザーにも対応する大型モデル。カラーはグラファイトブラックとアッシュホワイトの2色。8月10日から順次発送を予定しています。

プレオーダー特典を配布中

3製品とも現時点で価格は発表されておらず、公式サイトや公式SNSで6月2日に発表予定とのこと。2026年6月17日（水）10時59分までのプレオーダー期間に、デポジットとして1000円支払うと実質4000円OFFになる値引きクーポンを配布し、さらにプレオーダー経由での注文により追加の1年保証を提供するキャンペーンを実施中です。購入金額に応じた特典も用意しています。

特典内容：

特典 1：プレオーダーにご参加いただくと、全員に5,000円分の値引きクーポンをプレゼント

特典 2：プレオーダー経由のご注文で、全員に追加の1年保証を付与

特典 3：120,000円以上ご購入で「Smart Entry 応援セット」をプレゼント

特典 4：135,000円以上ご購入で「Eco-Comfort ワークマット」をプレゼント

特典 5：140,000円以上ご購入で「Ultimate 究極快眠セット」をプレゼント

LiberNovo（リベルノヴォ）公式｜動きに追従する電動エルゴノミックチェア- LiberNovo JP