「ぬい活」

「ぬいぐるみ活動」の略で、お気に入りのぬいぐるみと外出し、思い思いの場所でぬいぐるみを撮影したり、衣服のきせかえなどを楽しむ活動だ。

2025年の「新語・流行語大賞」にもノミネートされるなど、昨今爆発的な広がりを見せている「ぬい活」だが、ある飲食店が発信した“メッセージ”が波紋を呼んでいる。

《こんなことをお願いするのもどうかと思いますが、ご飲食されるテーブルの上に人形やグッズの類を置かないようお願いします。まれにテーブルの上に人形やグッズをずらりと並べてる方がいらっしゃいますが、今後はお断りさせて頂きます》

5月2日、Xにこう投稿したのは、東京・西荻窪にある英国式酒場「オールドアロウ」。豊富なお酒にこだわりの英国料理を求めて、地元の人はもとより、遠方からも多くの人々が駆けつけるトラディショナルなパブだ。

そんなオールドアロウだが、なぜ店内での“ぬい活”を禁止したのか。先の投稿に続けて、《理由のひとつは提供時に誤って汚損した場合、スタッフ一同責任を負えないからです》と説明した上で《他にも理由はありますが、当店のルールとして今後は小さなお子さんを除き原則禁止とさせていただきます。ご理解の程よろしくお願いいたします》と結んでいた。

“大切なぬいぐるみを傷つけないため”という配慮から、ルールへの協力を呼びかけたオールドアロウ。しかし、この投稿が拡散され、思わぬ反応を呼ぶことに。

一部の“ぬい活”愛好家たちから、メッセージに対して否定的な声が相次いで寄せられることに。いっぽうで、あくまで「オールドアロウ」が定めた“ローカルルール”だけに、“TPOをわきまえるだけ”“ここではぬい活をしなければいいだけ”といった擁護の声も多くあがった。さらに、飲食店内での“ぬい活”を巡る議論に発展し、SNS上で大きな話題となった。

「オールドアロウ」は数日後に当該投稿を削除した上で、6日に《何度お店のお願いを記しても、理由を記してもバズるのでこの話はもうやめますね。 バズってもうれしくありません。 書き記すとまたバズるので、あえて記しませんが、「銭湯で刺青禁止」、「店内禁煙」、などなど お店によっては諸般の事情で提示せざるを得ないルールがあること、ご理解いただければ幸いです》と飽き飽きとした様子で投稿していた。

どのような背景で“ぬい活禁止”のメッセージを発したのか。店主に話を聞くべく、10日夕方に店を訪れた。

入ると、オーセンティックなイングリッシュパブの雰囲気漂う内装で、店内ではフィッシュ＆チップスやパイントビールを楽しむ人でお店は満席状態。GW明けの週末とはいえ、夕方からひっきりなしに客が訪れるほどの盛況ぶりだった。お店のスタッフも矢継ぎ早にくる注文への対応で常に忙しそうだ。

まず、たまたま空いたカウンター席で店内の様子を見つつ常連らしき人たちに話を聞いた。

「アイドルとかアニメキャラクターのアクスタやぬいぐるみを持ってきて、飲み物や食べ物と一緒に写真撮ったりする人は何人か見たことありましたね。お店の雰囲気が撮影したいと思わせるのかもしれないですね。

でも、見てもらったらわかるようにテーブルやカウンターもそんなに広いわけじゃないし、これだけ普段からお客さんで賑わっているので。中には、あまり飲みものや食べ物を注文しないで写真ばかり撮る人もいました。

最近はそういう人たちがSNSに写真をあげた効果か、同じような目的の人が不思議と増えてきていた気がします。お店もそういう事情でお知らせを出したのだと思いますが、出したら出したで、叩かれていたので同情しますね」

お店が落ち着き出したタイミングで店主に声をかけると、こう応じてくれた。

「投稿したことでいろんなご意見はいただきましたね。とはいえ、まずはお客様が大切にしているぬいぐるみやアクスタを汚してしまうリスクは避けられないので。過去にそういったことで揉め事が起きたわけではないのですが、今後はそういった撮影はご遠慮いただくという方針です。

投稿を削除したのはこちらが発信したことで十分ご理解いただけたという判断があったからですね」