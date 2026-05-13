カルビーのポテチ、しばらく“2色刷り”に　中東情勢受け安定供給優先

カルビーの定番商品が、しばらく“いつもと少し違う姿”で店頭に並びます。

カルビーは5月12日、中東情勢の緊迫化に伴う原材料調達への影響を受け、ポテトチップスをはじめとした計14品のパッケージ仕様を見直すと発表しました。

商品の安定供給を優先するための対応で、対象商品のパッケージに使用する印刷インクを従来仕様から「2色」に変更。調達不安定化に備えた当面の措置として、2026年5月25日週以降、店頭で順次切り替えて販売します。

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対象となるのは、「ポテトチップス うすしお味」「ポテトチップス コンソメパンチ」「ポテトチップス コンソメ W パンチ」「ポテトチップス のりしお」「堅あげポテト うすしお味」「堅あげポテト ブラックペッパー」「かっぱえびせん」「フルグラ」の8種、内容量別計14品です。

同社によると、中東情勢の影響で一部原材料の調達が不安定化していることから、今回の仕様見直しを決定したとのこと。変更されるのはパッケージのみで、商品の中身や品質に影響はありません。

対象商品のうち、「ポテトチップス」シリーズや「かっぱえびせん」「フルグラ」は5月25日週以降から順次切り替えを開始。「堅あげポテト」シリーズについては6月22日週以降に店頭にならぶ予定です。

カルビーは、「地政学的リスクを含む事業環境の変化に、機動的かつ柔軟に対応しながら、安全・安心でご満足いただける商品をお届けできるよう努めてまいります」とコメントしています。

＜参考・引用＞

カルビー「中東情勢の影響による一部商品仕様見直しのお知らせ」（5月12日発表）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026051303.html