アトミクス <4625> [東証Ｓ] が5月13日午前(10:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の4.2億円→6億円(前の期は3.6億円)に42.6％上方修正し、増益率が16.4％増→66.0％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の1.4億円→3.2億円(前年同期は2.5億円)に2.2倍増額し、一転して27.5％増益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

売上高は前回予想と大きく変わりませんが、営業利益・経常利益は価格改定、原材料費や経費抑制等による経費低減及び子会社アトムテクノスでの工事利益が増加したこと、また、親会社株主に帰属する当期純利益は当社が保有している株式（アレンザホールディングス株式会社）をＴＯＢ参加による売却で投資有価証券売却益を特別利益に計上したことにより各利益は前回予想を上回る見込みです。以上の状況を勘案し通期の業績予想を上記のとおり修正します。※ 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。