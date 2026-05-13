TOHOシネマズ名古屋栄、開業記念でスタジオジブリ特別上映 『魔女の宅急便』IMAX先行上映も
6月11日に開業するTOHOシネマズ 名古屋栄で、スタジオジブリ作品とのコラボレーション企画として、開業記念の特別上映が実施されることが決定した。
【動画】TOHOシネマズ名古屋栄、開業告知特別映像
“いつだって物語は、映画館から生まれる”をコンセプトに掲げる同館では、“名古屋栄の物語は、ジブリ作品と共に始まる”をテーマに、愛知県にジブリパークがあることにちなんだ特別企画でスタートを切る。
開業日の6月11日限定で行われる特別上映では、全10スクリーンのうち6スクリーンを使用し、スタジオジブリ作品6作を上映。上映作品は、『となりのトトロ』、『魔女の宅急便』（IMAX版・通常版）、『耳をすませば』、『もののけ姫』（IMAX版・通常版）、『ハウルの動く城』、『アーヤと魔女』となっている。
『魔女の宅急便』と『もののけ姫』は、IMAX版と通常版の両方を上映。また、『魔女の宅急便』は、2026年3月に北米上映され話題となった4Kデジタルリマスター版のIMAX上映を、6月19日からの全国公開に先駆け、6月11日から18日まで同館限定で先行上映する。
TOHOシネマズ 名古屋栄に導入される最新のIMAXレーザーシアターでは、4Kレーザー投影システムと12chサウンドシステムを採用。キキの繊細な表情や黒猫ジジのかわいらしい動き、美しい街並みや飛行シーンなどを、没入感たっぷりに体感できる。
【動画】TOHOシネマズ名古屋栄、開業告知特別映像
“いつだって物語は、映画館から生まれる”をコンセプトに掲げる同館では、“名古屋栄の物語は、ジブリ作品と共に始まる”をテーマに、愛知県にジブリパークがあることにちなんだ特別企画でスタートを切る。
開業日の6月11日限定で行われる特別上映では、全10スクリーンのうち6スクリーンを使用し、スタジオジブリ作品6作を上映。上映作品は、『となりのトトロ』、『魔女の宅急便』（IMAX版・通常版）、『耳をすませば』、『もののけ姫』（IMAX版・通常版）、『ハウルの動く城』、『アーヤと魔女』となっている。
TOHOシネマズ 名古屋栄に導入される最新のIMAXレーザーシアターでは、4Kレーザー投影システムと12chサウンドシステムを採用。キキの繊細な表情や黒猫ジジのかわいらしい動き、美しい街並みや飛行シーンなどを、没入感たっぷりに体感できる。