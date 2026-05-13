15:35　ラデフ・ブルガリア中銀総裁、会議出席
16:30　ドレンツ・スロベニア中銀総裁、会議出席
17:00　ミュラー・エストニア中銀総裁、記者会見
18:05　黒田前日銀総裁、講演
23:30　米週間石油在庫統計
14日0:30　コリンズ・ボストン連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
2:00　米30年債入札（250億ドル）
マン英中銀委員、イベント講演
2:15　カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
2:30　カナダ中銀議事録（4月29日開催分）
4:00　レーンECBチーフエコノミスト、イベント講演
4:15　ラガルドECB総裁、イベント講演

トランプ米大統領、中国訪問（15日まで）
OPEC月報

※予定は変更することがあります