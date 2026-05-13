「ヤクルト０−１０阪神」（１２日、神宮球場）

阪神の西勇輝投手が６回無失点の好投で今季２連勝。プロ３００試合連続先発の記録に花を添えた。前回４月３０日の今季１勝目が６１７日ぶりの復活星だった。

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西勇の復活には欠かせない存在がいた。昨年に右腕を苦しめた「右膝内側側副靱帯の変性」。無事に復帰した後も、キャッチボールの際には違和感を抱えていた。「あの時に一気にやめておけばよかった。痛くないフォームを探して投げたから違うフォームになってしまった。それが頭に染みついて、フォームを取り戻すのに時間がかかった」。不安から膝をかばう投球を続け、本来の投球から遠ざかっていた。

そんな時、キャッチボール相手だった西純から声をかけられた。「（フォームが）違う。こういうところだと思います」。動画を見ながらフォームを確認。ＳＳＫの担当者・才田さん、長年ボールを受けてきた鈴衛ブルペン捕手にも助言を仰いだ。「３人とも指摘する箇所が一致していたから気づけた」。一度、立ち止まり、フォーム修正に取り組んだ。

才田さんは「オリックス時代から担当しているから彼の良さは分かっている。制球を崩していて、（右打者の）外側の方に引っかけていたから。あれはあえてやってるの？と。素人意見だけど」と当時を回想した。

「あそこで一回止まらなきゃあかんっていうのはいい経験だった」と西勇。止まることなく走り続けてきたプロ野球人生の中で、一度立ち止まる英断があったからこそ今がある。（デイリースポーツ阪神担当・河西俊輔）