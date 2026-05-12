デザイナーはフランチェスコ・リッソ氏

Jリーグは5月12日、6月13日にMUFGスタジアム（国立競技場）で開催される「JリーグオールスターDAZNカップ」の出場選手が着用するユニフォームデザインを正式発表した。

今大会のオフィシャルユニフォームパートナーを務める株式会社ユニクロが提供を担当。デザインはジーユーのクリエイティブ・ディレクター、フランチェスコ・リッソ氏が手掛けた。デザインテーマは「感謝」で、日本の伝統染色技法である“墨流し”をモチーフに採用。フィールドプレーヤー用は想いをつなげるリボン、ゴールキーパー用はゴールネットを連想させる市松模様を重ね、伝統と現代のフットボールの融合を表現している。各地域ごとに、フィールドプレーヤーは6色、GKは白色と黒色の2色が用意された。

本大会に向けて、同日にファン・サポーター投票最終結果も発表された。J1最多得票は鹿島アントラーズのGK早川友基が21万7016票を獲得。また、福島ユナイテッドFCのFW三浦知良が歴代最多タイとなる9度目の選出を果たすなど、豪華な顔ぶれが決定した新ユニフォームに袖を通すことになる。（FOOTBALL ZONE編集部）