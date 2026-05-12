台湾チーフテレコムと石狩再エネDCが提携 台日結ぶデジタルインフラ構築へ
（台北中央社）通信サービスを手掛ける是方電訊（チーフテレコム）は11日、北海道石狩市の石狩再エネデータセンター（DC）第1号と戦略的提携に関する覚書を締結した。台北と石狩を高速なネットワークで接続し、人工知能（AI）の使用者向けに日本と台湾でサービスの展開が可能なデジタルインフラの構築を目指すという。
チーフテレコムは、台北でDCを運営。延べ床面積は5万平方メートルに及び、多くの通信事業者の海底ケーブルの接続拠点が集まる。一方、石狩再エネDCは、今年開業した大規模なグリーンDCで、地域の再生可能エネルギーを100％活用して稼働する。
チーフテレコムは、AI演算の需要が高まる中、企業がDCに求めるものは速度にとどまらなくなっていると指摘。今回の提携の中核は、両者の優位性を結びつけ、高品質なデジタル回廊を構築することにあるとし、高速なネットワークで台北と北海道をつなぐことで、低遅延でより安定した通信サービスを顧客である企業に提供できるようになると説明した。
また、今回の提携を基に、グリーンエネルギーのサプライチェーン（供給網）の構築にも取り組んでいく方針を示した。台湾企業が脱炭素規制を順守しながら、日本でAIサービスを展開できるよう支援していくという。
チーフテレコムの劉耀元・総経理（社長）は、双方が協力することでアジアを代表するグリーンなデジタル回廊の整備が実現すると語った。
石狩再エネDCは、今回の提携を通じ、石狩から台北にあるチーフテレコムのDCを経由し、世界の海底ケーブルシステムに接続することに期待を示した。
（江明晏／編集：楊千慧）
チーフテレコムは、台北でDCを運営。延べ床面積は5万平方メートルに及び、多くの通信事業者の海底ケーブルの接続拠点が集まる。一方、石狩再エネDCは、今年開業した大規模なグリーンDCで、地域の再生可能エネルギーを100％活用して稼働する。
また、今回の提携を基に、グリーンエネルギーのサプライチェーン（供給網）の構築にも取り組んでいく方針を示した。台湾企業が脱炭素規制を順守しながら、日本でAIサービスを展開できるよう支援していくという。
チーフテレコムの劉耀元・総経理（社長）は、双方が協力することでアジアを代表するグリーンなデジタル回廊の整備が実現すると語った。
石狩再エネDCは、今回の提携を通じ、石狩から台北にあるチーフテレコムのDCを経由し、世界の海底ケーブルシステムに接続することに期待を示した。
（江明晏／編集：楊千慧）