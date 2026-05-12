メッシ、アルバレス、オタメンディ...アルゼンチン代表が北中米Ｗ杯メンバー予備登録リストを発表。55人が選出
アルゼンチン・サッカー連盟は、北中米ワールドカップに臨むアルゼンチン代表の予備登録リストをFIFA（国際サッカー連盟）に提出した。
発表された55人は以下のとおり。
GK
エミリアーノ・マルティネス（アストン・ビラ）
ヘロニモ・ルジ（マルセイユ）
ファン・ムッソ（アトレティコ・マドリー）
ワルテル・ベニテス（クリスタル・パレス）
ファクンド・カンベセス（ラシン・クラブ）
サンティアゴ・ベルトラン（リーベル・プレート）
DF
アグスティン・ヒアイ（パルメイラス）
ゴンサロ・モンティエル（リーベル・プレート）
ナウエル・モリーナ（アトレティコ・マドリー）
ニコラス・カパルド（ハンブルク）
ケビン・マカリステル（ユニオン・サン＝ジロワーズ ）
ルーカス・マルティネス・クアルタ（リーベル・プレート）
マルコス・セネシ（ボーンマス）
リサンドロ・マルティネス（マンチェスター・ユナイテッド）
ニコラス・オタメンディ（ベンフィカ）
ヘルマン・ペッツェラ（リーベル・プレート）
レオナルド・バレルディ（マルセイユ）
クリスティアン・ロメロ（トッテナム）
ラウタロ・ディ・ロッロ（ボカ・ジュニアーズ）
サイド・ロメロ（ヘタフェ）
ファクンド・メディナ（マルセイユ）
マルコス・アクーニャ（リーベル・プレート）
ニコラス・タグリアフィコ（リヨン）
ガブリエル・ロハス（ラシン・クラブ）
MF
マキシモ・ペローネ（コモ）
レアンドロ・パレデス（ボカ・ジュニアーズ）
ギド・ロドリゲス（バレンシア）
アニバル・モレノ（リーベル・プレート）
ミルトン・デルガド（ボカ・ジュニアーズ ）
アラン・バレラ（ポルト）
エセキエル・フェルナンデス（レバークーゼン）
ロドリゴ・デ・パウル（インテル・マイアミ）
エセキエル・パラシオス（レバークーゼン）
エンゾ・フェルナンデス（チェルシー）
アレクシス・マカリステル（リバプール）
ジオバニ・ロ・チェルソ（ベティス）
ニコラス・ドミンゲス（ノッティンガム・フォレスト）
エミリアーノ・ブエンディア（アストン・ビラ）
バレンティン・バルコ（ストラスブール）
ニコ・パス（コモ）
トマス・アランダ（ボカ・ジュニアーズ）
クラウディオ・エチェヴェリ（ジローナ）
FW
リオネル・メッシ（インテル・マイアミ）
フランコ・マスタントゥオーノ（レアル・マドリー）
ティアゴ・アルマダ（アトレティコ・マドリー）
ニコラス・ゴンサレス（アトレティコ・マドリー）
アレハンドロ・ガルナチョ（チェルシー）
ジュリアーノ・シメオネ（アトレティコ・マドリー）
マティアス・ソウレ（ローマ）
ジャンルカ プレスティアンニ（ベンフィカ）
サンティアゴ・カストロ（ボローニャ）
ラウタロ・マルティネス（インテル）
ホセ・マヌエル・ロペス（パルメイラス）
フリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリー）
マテオ・ペレグリーノ（パルマ）
ここから誰が正式なメンバーに名を連ねるか。連覇を狙う前回カタールＷ杯の覇者は、本大会のグループステージＪ組ではアルジェリア、オーストリア、ヨルダンと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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発表された55人は以下のとおり。
GK
エミリアーノ・マルティネス（アストン・ビラ）
ヘロニモ・ルジ（マルセイユ）
ファン・ムッソ（アトレティコ・マドリー）
ワルテル・ベニテス（クリスタル・パレス）
ファクンド・カンベセス（ラシン・クラブ）
サンティアゴ・ベルトラン（リーベル・プレート）
アグスティン・ヒアイ（パルメイラス）
ゴンサロ・モンティエル（リーベル・プレート）
ナウエル・モリーナ（アトレティコ・マドリー）
ニコラス・カパルド（ハンブルク）
ケビン・マカリステル（ユニオン・サン＝ジロワーズ ）
ルーカス・マルティネス・クアルタ（リーベル・プレート）
マルコス・セネシ（ボーンマス）
リサンドロ・マルティネス（マンチェスター・ユナイテッド）
ニコラス・オタメンディ（ベンフィカ）
ヘルマン・ペッツェラ（リーベル・プレート）
レオナルド・バレルディ（マルセイユ）
クリスティアン・ロメロ（トッテナム）
ラウタロ・ディ・ロッロ（ボカ・ジュニアーズ）
サイド・ロメロ（ヘタフェ）
ファクンド・メディナ（マルセイユ）
マルコス・アクーニャ（リーベル・プレート）
ニコラス・タグリアフィコ（リヨン）
ガブリエル・ロハス（ラシン・クラブ）
MF
マキシモ・ペローネ（コモ）
レアンドロ・パレデス（ボカ・ジュニアーズ）
ギド・ロドリゲス（バレンシア）
アニバル・モレノ（リーベル・プレート）
ミルトン・デルガド（ボカ・ジュニアーズ ）
アラン・バレラ（ポルト）
エセキエル・フェルナンデス（レバークーゼン）
ロドリゴ・デ・パウル（インテル・マイアミ）
エセキエル・パラシオス（レバークーゼン）
エンゾ・フェルナンデス（チェルシー）
アレクシス・マカリステル（リバプール）
ジオバニ・ロ・チェルソ（ベティス）
ニコラス・ドミンゲス（ノッティンガム・フォレスト）
エミリアーノ・ブエンディア（アストン・ビラ）
バレンティン・バルコ（ストラスブール）
ニコ・パス（コモ）
トマス・アランダ（ボカ・ジュニアーズ）
クラウディオ・エチェヴェリ（ジローナ）
FW
リオネル・メッシ（インテル・マイアミ）
フランコ・マスタントゥオーノ（レアル・マドリー）
ティアゴ・アルマダ（アトレティコ・マドリー）
ニコラス・ゴンサレス（アトレティコ・マドリー）
アレハンドロ・ガルナチョ（チェルシー）
ジュリアーノ・シメオネ（アトレティコ・マドリー）
マティアス・ソウレ（ローマ）
ジャンルカ プレスティアンニ（ベンフィカ）
サンティアゴ・カストロ（ボローニャ）
ラウタロ・マルティネス（インテル）
ホセ・マヌエル・ロペス（パルメイラス）
フリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリー）
マテオ・ペレグリーノ（パルマ）
ここから誰が正式なメンバーに名を連ねるか。連覇を狙う前回カタールＷ杯の覇者は、本大会のグループステージＪ組ではアルジェリア、オーストリア、ヨルダンと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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