北中米Ｗ杯に臨むメンバーの予備登録リストを発表したアルゼンチン代表。（C）Getty Images

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　アルゼンチン・サッカー連盟は、北中米ワールドカップに臨むアルゼンチン代表の予備登録リストをFIFA（国際サッカー連盟）に提出した。

　発表された55人は以下のとおり。

GK
エミリアーノ・マルティネス（アストン・ビラ）
ヘロニモ・ルジ（マルセイユ）
ファン・ムッソ（アトレティコ・マドリー）
ワルテル・ベニテス（クリスタル・パレス）
ファクンド・カンベセス（ラシン・クラブ） 
サンティアゴ・ベルトラン（リーベル・プレート）

DF
アグスティン・ヒアイ（パルメイラス） 
ゴンサロ・モンティエル（リーベル・プレート）
ナウエル・モリーナ（アトレティコ・マドリー）
ニコラス・カパルド（ハンブルク）
ケビン・マカリステル（ユニオン・サン＝ジロワーズ ）
ルーカス・マルティネス・クアルタ（リーベル・プレート）
マルコス・セネシ（ボーンマス） 
リサンドロ・マルティネス（マンチェスター・ユナイテッド） 
ニコラス・オタメンディ（ベンフィカ）
ヘルマン・ペッツェラ（リーベル・プレート） 
レオナルド・バレルディ（マルセイユ） 
クリスティアン・ロメロ（トッテナム）
ラウタロ・ディ・ロッロ（ボカ・ジュニアーズ） 
サイド・ロメロ（ヘタフェ）
ファクンド・メディナ（マルセイユ） 
マルコス・アクーニャ（リーベル・プレート） 
ニコラス・タグリアフィコ（リヨン） 
ガブリエル・ロハス（ラシン・クラブ） 
 
MF
マキシモ・ペローネ（コモ）
レアンドロ・パレデス（ボカ・ジュニアーズ） 
ギド・ロドリゲス（バレンシア）
アニバル・モレノ（リーベル・プレート） 
ミルトン・デルガド（ボカ・ジュニアーズ ）
アラン・バレラ（ポルト） 
エセキエル・フェルナンデス（レバークーゼン） 
ロドリゴ・デ・パウル（インテル・マイアミ） 
エセキエル・パラシオス（レバークーゼン） 
エンゾ・フェルナンデス（チェルシー） 
アレクシス・マカリステル（リバプール） 
ジオバニ・ロ・チェルソ（ベティス）
ニコラス・ドミンゲス（ノッティンガム・フォレスト）
エミリアーノ・ブエンディア（アストン・ビラ） 
バレンティン・バルコ（ストラスブール） 
ニコ・パス（コモ）
トマス・アランダ（ボカ・ジュニアーズ）
クラウディオ・エチェヴェリ（ジローナ） 

FW
リオネル・メッシ（インテル・マイアミ） 
フランコ・マスタントゥオーノ（レアル・マドリー） 
ティアゴ・アルマダ（アトレティコ・マドリー） 
ニコラス・ゴンサレス（アトレティコ・マドリー）
アレハンドロ・ガルナチョ（チェルシー） 
ジュリアーノ・シメオネ（アトレティコ・マドリー） 
マティアス・ソウレ（ローマ）
ジャンルカ プレスティアンニ（ベンフィカ） 
サンティアゴ・カストロ（ボローニャ） 
ラウタロ・マルティネス（インテル） 
ホセ・マヌエル・ロペス（パルメイラス） 
フリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリー） 
マテオ・ペレグリーノ（パルマ）

　ここから誰が正式なメンバーに名を連ねるか。連覇を狙う前回カタールＷ杯の覇者は、本大会のグループステージＪ組ではアルジェリア、オーストリア、ヨルダンと対戦する。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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