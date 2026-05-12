【ローソン：「 天下一品 」監修商品7点】 5月12日 発売

ローソンは、「天下一品」監修商品全7品を5月12日に発売した。

今回展開されているのは、天下一品の代名詞ともいえる「こってりスープ」をさらにこってりにした「こってりMAX」を楽しめるグルメ商品など。「こってりMAXラーメン」（745円）や「こってりMAXあんかけチャーハン」（697円）が販売されている。

さらに、お店の味わいを再現した鶏がらの濃厚な旨みがつまったこってりスープ仕立てのごはんに、旨辛チャーシューマヨネーズを入れたおにぎり「こってりスープ仕立ての辛味噌チャーシューマヨネーズおにぎり」（214円）なども展開される。

他にも、サンヨー食品のサッポロ一番からインスタント麺「サッポロ一番 名店の味 天下一品 京都濃厚鶏白湯 大口径」（356円）と「サッポロ一番 名店の味 天下一品 京都濃厚鶏白湯 ミニカップ」（183円）も新たに発売された。

なお、一部商品夕方頃からの販売が予定されている。

□「こってりMAX登場！天下一品監修商品が5月12日(火)発売！」

天下一品 監修 こってり MAX ラーメン」（745円） 「 天下一品 監修 こってり MAX あんかけチャーハン」（697円） 「 天下一品 監修 こってりラーメン」（697円） 「 天下一品 監修 こってりスープ仕立ての辛味噌チャーシューマヨネーズ おにぎり 」（214円） 「 天下一品 監修 こってりスープ仕立ての炒飯 おにぎり 」（203円） 「 サッポロ 一番 名店の味 天下一品 京都濃厚鶏白湯 大口径」（356円） 「 サッポロ 一番 名店の味 天下一品 京都濃厚鶏白湯 ミニカップ」（183円）

「天下一品監修 こってりMAXラーメン」（745円）

「天下一品監修 こってりMAXあんかけチャーハン」（697円）

「天下一品監修 こってりラーメン」（697円）

「天下一品監修 こってりスープ仕立ての辛味噌チャーシューマヨネーズおにぎり」（214円）

「天下一品監修 こってりスープ仕立ての炒飯おにぎり」（203円）

「サッポロ一番 名店の味 天下一品 京都濃厚鶏白湯 大口径」（356円）

「サッポロ一番 名店の味 天下一品 京都濃厚鶏白湯 ミニカップ」（183円）

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