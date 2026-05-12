この先2週間は、前半は全国的に晴れる日が多く、気温は平年より高めとなる見込みです。17日(日)以降は最高気温が30℃以上の真夏日となり、今年一番の暑さになる所もあるでしょう。後半の21日(木)頃からは東海から九州を中心に曇りや雨の日が増え、晴れ間は長続きしない見込みです。

全国的に晴れて気温上昇 17日以降は今年一番の暑さになる所も

5月13日(水)〜19日(火)は、日本付近は高気圧に覆われて全国的に晴れる日が多いでしょう。ただ、関東から近畿など、午後は大気の状態が不安定となり、にわか雨や雷雨になる所がありますので、空模様の変化にご注意ください。





最高気温は全国的に平年より高めで、東京や名古屋、大阪、福岡では連日25〜30℃近くまで上がる見込みです。特に17日(日)以降は東京や名古屋、大阪などで30℃以上の真夏日になり、今年一番の暑さになる所もあるでしょう。夜間も20℃前後までしか下がらない日があり、寝苦しさや熱中症に注意が必要です。こまめな水分補給と薄着での体温調節を心がけてください。

21日ごろから晴れ間は長続きせず 曇りや雨の日が増える

5月20日(水)〜25日(月)は、気圧の谷や前線の影響を受けやすく、本州では曇りや雨の日が多いでしょう。20日(水)頃は一時的に高気圧に覆われて晴れ間が出るものの、21日(木)以降は東北や東海から九州を中心に曇りや雨の日が多いでしょう。1週目よりも晴れ間の続くタイミングが短くなる可能性があり、洗濯やレジャーは天気予報をこまめにチェックして晴れ間を有効に使うと良いでしょう。