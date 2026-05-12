従来比40%短縮、小型カメラや制御盤内配線に対応！ METZ CONNECT「ウルトラショート RJ45コネクタ」

記事ポイント 全長29.5mmで業界最短クラスを実現したCAT6A対応RJ45コネクタが登場AWG22太径ケーブルに対応しながら従来比約40%の短縮を達成2026年5月14日からMEX金沢ほか3展示会で順次初披露 全長29.5mmで業界最短クラスを実現したCAT6A対応RJ45コネクタが登場AWG22太径ケーブルに対応しながら従来比約40%の短縮を達成2026年5月14日からMEX金沢ほか3展示会で順次初披露

リンスコネクトが、ドイツの産業用Ethernetメーカー METZ CONNECT社の開発したCAT6A「ウルトラショート RJ45コネクタ」を2026年5月27日より発売します。

全長29.5mmという業界最短クラスのコンパクト設計で、これまで奥行きの問題で設置が難しかった小型カメラ背面や防水ハウジング内、制御盤内への配線を可能にした製品です。

小型産業用カメラ・防水ハウジング内配線・制御盤内配線・ロボットや可動部への配線など、FA・産業機器分野での活用が想定されています。

METZ CONNECT「ウルトラショート RJ45コネクタ」





発売日：2026年5月27日規格：CAT6A全長：29.5mm（業界最短クラス）対応ケーブル：AWG26/7〜22/1最大通信速度：10GbpsPoE対応販売元：株式会社リンスコネクト

ドイツの産業用Ethernet専門メーカー METZ CONNECT社が開発した「ウルトラショート RJ45コネクタ」は、全長29.5mmで業界最短クラスを実現したCAT6A対応コネクタです。

従来のフィールドプラグと比較して約40%の短縮を達成しており、AWG22という太径ケーブルに対応しながらこのコンパクトさを両立しています。

近年、画像検査装置やFA機器の小型化が加速するなか、コネクタの奥行きが装置内部や制御盤内で干渉を引き起こすケースが増えています。

リンスコネクトがこの課題を解決する同製品を2026年5月27日より国内で発売します。

狭小スペースへの設置を可能にするコンパクト設計





青・黄・グレーの3本のケーブルにそれぞれ装着されたコネクタは、いずれも全長29.5mmの小さなボディに収まっています。

従来のRJ45コネクタはケーブル径が太くなるほど全長が伸び、小型カメラの背面スペースへの収納・防水ハウジング内への設置・制御盤内での配線作業に支障をきたすケースが増えています。

「ウルトラショート RJ45コネクタ」は従来フィールドプラグ比で約40%の短縮を実現し、狭小スペースへの設置を容易にします。

小型機器・密閉筐体への対応に加え、ロボットや可動部への配線用途にも適した設計です。

技術仕様と対応用途





他モデル6種との形状比較図では、「ウルトラショート RJ45コネクタ」の29.5mmという全長がほかのモデルと並べて視覚的に示されています。

CAT6A規格に対応した最大10Gbpsの高速通信とPoEをサポートし、AWG26/7〜22/1という幅広いケーブル径に対応しています。

主な想定用途は小型産業用カメラ・防水ハウジング内配線・制御盤内配線・ロボットや可動部への配線の4つです。

高品質な通信性能と省スペース設計を両立しており、設置スペースが限られる産業機器・FA設備での使用に適しています。

3つの展示会で順次初披露

「ウルトラショート RJ45コネクタ」は2026年5月から6月にかけて開催される3つの展示会で初披露されます。

最初の機会はMEX金沢（石川県産業展示館）で、2026年5月14日(木)〜16日(土)の会期中、小間番号3-080に展示されます。

MEX金沢（石川県産業展示館）：2026年5月14日(木)〜16日(土) 小間番号3-080電設工業展（東京ビッグサイト）：2026年5月27日(水)〜29日(金) 小間番号2-48Interop Tokyo（幕張メッセ）：2026年6月10日(水)〜12日(金) 小間番号7T-06

発売日と同日に開幕する電設工業展（東京ビッグサイト 小間番号2-48）では、2026年5月27日から29日まで実物を確認できます。

6月にはInterop Tokyo（幕張メッセ 小間番号7T-06）でも展示が予定されています。

全長29.5mmで業界最短クラスを実現しながら、AWG22太径ケーブルへの対応と最大10Gbpsの高速通信性能を両立した「ウルトラショート RJ45コネクタ」は、設置スペースの制約が大きかった小型カメラや密閉筐体への配線に新たな選択肢をもたらします。

2026年5月27日よりリンスコネクトが国内販売を開始し、製品詳細は公式サイトに掲載されます。

METZ CONNECT「ウルトラショート RJ45コネクタ」の紹介でした。

よくある質問

Q. ウルトラショート RJ45コネクタの発売日はいつですか。

A. 2026年5月27日より発売されます。

Q. 展示会で実物を確認できる場所と日程を教えてもらえますか。

A. MEX金沢（石川県産業展示館、5月14〜16日、小間番号3-080）、電設工業展（東京ビッグサイト、5月27〜29日、小間番号2-48）、Interop Tokyo（幕張メッセ、6月10〜12日、小間番号7T-06）の3会場で展示されます。

Q. 対応する通信規格と最大通信速度はどれくらいですか。

A. CAT6A規格に対応し、最大10Gbpsの通信速度をサポートします。

PoEにも対応しています。

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