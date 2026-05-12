明日の『風、薫る』“りん”見上愛、“直美”上坂樹里から患者の退院を知らされる
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第7週「届かぬ声」（第33回）が5月13日に放送される。
【写真】原稿持ち込みを薦められるシマケン（佐野晶哉）『風、薫る』第33回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第33回あらすじ
園部（野添義弘）の再手術は成功したものの、りんは担当を外されてしまう。自分の看護には何が足りなかったのかと悩んでいると、直美から園部の退院を知らされる。
一方、シマケン（佐野晶哉）は友人の槇村（林裕太）から編集部への原稿持ち込みを薦められる…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】原稿持ち込みを薦められるシマケン（佐野晶哉）『風、薫る』第33回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第33回あらすじ
園部（野添義弘）の再手術は成功したものの、りんは担当を外されてしまう。自分の看護には何が足りなかったのかと悩んでいると、直美から園部の退院を知らされる。
一方、シマケン（佐野晶哉）は友人の槇村（林裕太）から編集部への原稿持ち込みを薦められる…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。