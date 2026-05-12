アメリカ南部フロリダ州の大学で起きた銃乱射事件をめぐり、遺族がオープンAIに対し「容疑者に犯行の助言をした」として損害賠償を求めて提訴しました。

この事件は去年4月、フロリダ州立大学の構内で当時20歳だった男子学生が銃を乱射し2人が死亡、6人がけがをしたものです。

この事件をめぐり遺族は10日、チャットGPTを手掛けるオープンAIなどを相手取り、「犯行前に男子学生に助言を与えた」として損害賠償を求めて提訴しました。

訴状によりますと、事件の前にチャットGPTは男子学生がアップロードした銃の写真をもとに使い方を説明。

全米ニュースとして取り上げられるために必要な死者数などについて回答していたということで、遺族側はオープンAIが「会話内容から脅威を検知するなどの安全設計を怠った」と訴えています。

オープンAIはNBCテレビの取材に対し、「チャットGPTは公開情報を元に回答していて、違法行為を助長していない」と主張しています。

事件をめぐっては今年4月、州当局がオープンAIに対する捜査を始めたと明らかにしていました。