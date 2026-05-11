クロアチア遠征を行うU-15日本代表メンバー発表!! イングランド&クロアチア&ブラジルと対戦へ
日本サッカー協会(JFA)は11日、15日から25日までクロアチア遠征を行うU-15日本代表メンバー21人を発表した。
チームは15日に国内でトレーニングを行い、同日にクロアチアに向けて出発。現地では『International U-15 tournament “Vlatko Marković”2026』に出場し、19日にU-15イングランド代表、20日にU-15クロアチア代表、22日にU-15ブラジル代表と対戦し、24日に順位決定戦を行う予定となっている。
【スタッフ】
団長:関塚隆
監督:城和憲
コーチ:大畑開
GKコーチ:山岸範宏
フィジカルコーチ:芝田貴臣
【選手】
▼GK
1青木馨(川崎F U-18)
12植田力翔(京都U-15)
▼DF
6一戸玖穏(札幌U-18)
4水口航志(神戸U-15)
3大石惇斗(太陽スポーツクラブU-15)
2切通武琉(神村学園中)
15高田修司(プログレッソ佐野FC)
5月見里遥希(川崎F U-15生田)
16中村将也(京都U-15)
21澄川葵士(G大阪ジュニアユース)
▼MF
11片山順三郎(広島ジュニアユース)
17田村颯芽(JFAアカデミー福島U-15)
13井川航(磐田U-15)
18佐野翼(横浜FMジュニアユース)
14鈴木遼(横浜FMジュニアユース)
7山田湊斗(横浜FMジュニアユース)
19八木橋源太(柏U-15)
8野口壱斗(ソレッソ熊本)
▼FW
10田中綸太郎(FC ALONZA U-15)
9安達一平(FC東京U-15深川)
22青木琉壱(愛媛U-15)
20浅野海人(FC東京U-15深川)
チームは15日に国内でトレーニングを行い、同日にクロアチアに向けて出発。現地では『International U-15 tournament “Vlatko Marković”2026』に出場し、19日にU-15イングランド代表、20日にU-15クロアチア代表、22日にU-15ブラジル代表と対戦し、24日に順位決定戦を行う予定となっている。
団長:関塚隆
監督:城和憲
コーチ:大畑開
GKコーチ:山岸範宏
フィジカルコーチ:芝田貴臣
【選手】
▼GK
1青木馨(川崎F U-18)
12植田力翔(京都U-15)
▼DF
6一戸玖穏(札幌U-18)
4水口航志(神戸U-15)
3大石惇斗(太陽スポーツクラブU-15)
2切通武琉(神村学園中)
15高田修司(プログレッソ佐野FC)
5月見里遥希(川崎F U-15生田)
16中村将也(京都U-15)
21澄川葵士(G大阪ジュニアユース)
▼MF
11片山順三郎(広島ジュニアユース)
17田村颯芽(JFAアカデミー福島U-15)
13井川航(磐田U-15)
18佐野翼(横浜FMジュニアユース)
14鈴木遼(横浜FMジュニアユース)
7山田湊斗(横浜FMジュニアユース)
19八木橋源太(柏U-15)
8野口壱斗(ソレッソ熊本)
▼FW
10田中綸太郎(FC ALONZA U-15)
9安達一平(FC東京U-15深川)
22青木琉壱(愛媛U-15)
20浅野海人(FC東京U-15深川)