　日本サッカー協会(JFA)は11日、15日から25日までクロアチア遠征を行うU-15日本代表メンバー21人を発表した。

　チームは15日に国内でトレーニングを行い、同日にクロアチアに向けて出発。現地では『International U-15 tournament　“Vlatko Marković”2026』に出場し、19日にU-15イングランド代表、20日にU-15クロアチア代表、22日にU-15ブラジル代表と対戦し、24日に順位決定戦を行う予定となっている。

【スタッフ】

団長:関塚隆

監督:城和憲

コーチ:大畑開

GKコーチ:山岸範宏

フィジカルコーチ:芝田貴臣

【選手】

▼GK

1青木馨(川崎F U-18)

12植田力翔(京都U-15)

▼DF

6一戸玖穏(札幌U-18)

4水口航志(神戸U-15)

3大石惇斗(太陽スポーツクラブU-15)

2切通武琉(神村学園中)

15高田修司(プログレッソ佐野FC)

5月見里遥希(川崎F U-15生田)

16中村将也(京都U-15)

21澄川葵士(G大阪ジュニアユース)

▼MF

11片山順三郎(広島ジュニアユース)

17田村颯芽(JFAアカデミー福島U-15)

13井川航(磐田U-15)

18佐野翼(横浜FMジュニアユース)

14鈴木遼(横浜FMジュニアユース)

7山田湊斗(横浜FMジュニアユース)

19八木橋源太(柏U-15)

8野口壱斗(ソレッソ熊本)

▼FW

10田中綸太郎(FC ALONZA U-15)

9安達一平(FC東京U-15深川)

22青木琉壱(愛媛U-15)

20浅野海人(FC東京U-15深川)