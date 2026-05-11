「チョコミント」を愛する人必見のアイスが5/25から全国で発売！ 創業125年以上の歴史を誇るチョコレートブランド「ハーシー」が贈るザクザク食感を堪能しよう

チョコミン党歓喜のアイスが登場！ 『HERSHEY’Sチョコレートアイスバー＜ザクザクチョコミント＞』が5月25日から発売！

125年以上の歴史を誇るチョコレートブランド「ハーシー」から、全国のチョコミントファンを歓喜させる『HERSHEY’Sチョコレートアイスバー＜ザクザクチョコミント＞』が2026年5月25日（月）に全国で発売されます！

本作は単なるチョコミントアイスにとどまりません。表面のチョココーチングには、前年比10%増量の大ぶりのブラッククッキーを惜しげもなく配合し、ガツンとした食べ応えを実現。

さらに内側の爽やかなミントアイスにもパリッとしたチョコチップを散りばめるなど、多彩な食感が一度に押し寄せる大満足の仕上がりです。

価格は205円（税込）。フェス等でも大人気のフレーバーを存分に味わい尽くせる、絶対に見逃せない一本となっています！

（以下、プレスリリースより）

全国の“チョコミン党”に贈る一品 世界を代表するブランドHERSHEY’S （ハーシー）からチョコミントアイスが登場！『HERSHEY’Sチョコレートアイスバー＜ザクザクチョコミント＞』

株式会社ロッテ（東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：中島英樹）は5月25日(月)に、125年以上に亘り人々から愛され続けているチョコレートブランドの「ハーシー」から、アイスクリームの新商品『HERSHEY’Sチョコレートアイスバー＜ザクザクチョコミント＞』を発売いたします。

フェスやコンビニエンスストアのフェアなどでも取り上げられるほどおなじみになったチョコミントを、相性の良いアイスで表現しました！

チョココーチングにザクザクしたブラッククッキーを混ぜ、爽やかな味わいのチョコチップ入りミントアイスを包み込んだ、食感を楽しむ仕立てのバーアイスです。大ぶりのザクザクとしたクッキーは10％増量（2025年商品比）し食べ応えもアップしています。ぜひこの機会にお試しください。