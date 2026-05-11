BE:FIRSTが渋谷各所に降臨！ラフな格好でサインを入れた広告と記念撮影した姿に「私服おしゃれ」「メガネ似合う」「落書きもかわいい」

【写真＆動画】BE:FIRSTが渋谷各所に降臨して記念撮影①～④

BE:FIRST（ビーファースト）が5月6日にリリースされた「BE:FIRST ALL DAY」のプロモーションでタワーレコード渋谷店、HMV＆BOOKS SHIBUYA、SHIBUYA TSUTAYAといった東京・渋谷のレコードショップを来訪。各ショップの公式Xで記念写真が公開されており、BE:FIRST公式Xでもその模様を撮影した動画が公開されている。

■ダンスするSOTAや背伸びするLEOなど見どころ満載

タワーレコード渋谷店公式Xは、頭にメガネをのせたブラックコーデのJUNON（ジュノン）と、黒い帽子にサングラス、黒Tシャツにデニムパンツ姿のRYUHEI（リュウヘイ）が、自らがサインを書いた大型パネルの隣に並んだ記念写真を投稿。

ふたりとも手を前に組んだお行儀のいい（！？）姿勢だが、パネルをよく見るとJUNONの目のなかに白いハートの落書きが！

コメント欄には「かしこまったポーズのふたりがかわいい」「このハートはジュノンが描いたの！？」などといったファンの声が続々と届いている。

HMV＆BOOKS SHIBUYA公式Xは、青いパーカーのフードをすっぽり被りサングラスをかけ、リュックを背負っているSOTA（ソウタ）と、黒い帽子に白Tシャツ、柄の入ったハーフパンツ姿のLEO（レオ）が、CDがずらりと並んだコーナーで撮影した記念ショットを投稿。ポスターには“5周年カマすぞー！”という手書きメッセージも見える。

もう一枚の大型パネルには、SHUNTO（シュント）の写真に吹き出しで「シュントです」と書かれていたり、うさ耳が描かれていたり。RYUHEIの写真にも吹き出しで「リュウヘイだよ」と書かれている遊び心にも注目。

こちらのコメント欄には「シュントうさぎかわいい」「小学生みたいな落書きかわいい」などといったファンの声が続々と到着。

SHIBUYA TSUTAYA公式Xは、キャップを後ろかぶりにし、チェックシャツ＆太めのパンツをあわせたSHUNTOは自らの写真を指し、メガネ＆青いパーカーにダメージデニムコーデのMANATO（マナト）はサムズアップする、大型パネル前の記念写真を投稿している。

コメント欄には「シュントの私服おしゃれ」「マナトメガネが似合う」「マナシュンのポーズがかっこいい」などといったファンの声が続々と到着している。

そしてBE:FIRST公式Xには、3ヶ所の様子を撮影した動画が公開。HMVで自分たちのコーナーで踊るSOTAと背伸びしてサインするLEO。そして「リュウヘイだよ」の落書きをしているSOTAの後ろ姿も（！！）。

TSUTAYAでは熱心にコメントカードやサインを書くSHUNTOとMANATOが映し出されており、タワーレコードではJUNONとRYUHEIが上半身をクロスさせながらわちゃわちゃサインを書く様子も収められている。

コメント欄には「レオくんの背伸びで見えるふくらはぎが素敵」「ソウタくんリュウヘイだよって書いてる（笑）」「ジュノリュウの戯れかわいい」などといったファンの声が続々と集まっている。

■タワーレコード渋谷店を訪れたJUNONとRYUHEI

■HMV＆BOOKS SHIBUYAを訪れたSOTAとLEO

■SHIBUYA TSUTAYAを訪れたSHUNTOとMANATO

■渋谷のレコードショップでサインや撮影をするBE:FIRST