timelesz松島聡、入学断念した学校告白「両立が難しくて…」ファンから驚きの声「初耳」「通ってる姿が想像できる」
【モデルプレス＝2026/05/11】timelesz（タイムレス）の松島聡が10日放送の日本テレビ系バラエティー番組「ザ！鉄腕！DASH！！」（毎週日曜よる7時〜）に出演。かつて入学を検討した学校を明かす場面があった。
【写真】timeleszメンバー、入学断念した専門学校ロケで笑顔
番組では新企画「仕立て屋DASH」がスタート。廃棄される魚の皮で服を作れるのかを検証する企画で、松島は城島茂・SUPER EIGHTの・横山裕とともに、材料となる魚の皮集めに奔走。その後、服を仕立てるために処理を終え、レザー素材として加工した101枚の皮を持って、新宿にある「東京モード学園」を訪れた。
すると、松島は「入りたかったんですよ」と切り出し、グループの衣装をデザインしてくれていた人物が同校の卒業生だったことを告白。「そこで色々話してて、入ろうと思ったんですけど、デビューして間もなかったんで両立が難しくて」と話し、興味を惹かれたものの入学を断念したことを明かした。
松島のトークを受け、SNS上では「知らなかったからビックリした」「初耳！」「似合う」「通っている姿が想像できるほどしっくりくる」「番組がきっかけで訪問できて嬉しそう」「いつか衣装のデザインしてほしいな」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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◆松島聡、入学を検討した学校明かす
番組では新企画「仕立て屋DASH」がスタート。廃棄される魚の皮で服を作れるのかを検証する企画で、松島は城島茂・SUPER EIGHTの・横山裕とともに、材料となる魚の皮集めに奔走。その後、服を仕立てるために処理を終え、レザー素材として加工した101枚の皮を持って、新宿にある「東京モード学園」を訪れた。
◆松島聡のトークに反響
松島のトークを受け、SNS上では「知らなかったからビックリした」「初耳！」「似合う」「通っている姿が想像できるほどしっくりくる」「番組がきっかけで訪問できて嬉しそう」「いつか衣装のデザインしてほしいな」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
／— 鉄腕DASH 【公式】日曜よる7時 (@tetsuwan_DASH) May 10, 2026
まもなく夜7時 #鉄腕DASH ?
＼
? #仕立て屋DASH ?
今回のロケで松島はあることを告白
そんなロケ中誰よりもキラキラした表情を??
松島が作っている布はどこに使用するのか??#松島聡(timelesz) pic.twitter.com/8ZJwMu1Aph
情報：日本テレビ
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