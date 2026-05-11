大人っぽすぎる12歳〜ギャルばぁばにななにーメンバー大パニック
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、５月10日（日）夜８時より、稲垣吾郎、草剛、香取慎吾の３人による番組『ななにー 地下ABEMA』の#117を無料放送。放送終了後より無料見逃し配信を開始した。
#117では、初対面では実年齢がわからない年齢不詳美女６名がA〜Fの名札をつけて登場し、ななにーメンバーは「年齢順並び替えクイズ」に挑戦。今回の年齢幅は最年少が12歳、最年長が38歳。見事全問正解したメンバーには、ご褒美として幻の干し芋「蜜玉」が贈られる。
高身長でスタイル抜群のDの女性が「12歳です」と明かすと、３月までランドセルを背負っていたという事実にスタジオは騒然。写真を見たみちょぱが「遊びで高校生が（ランドセルを）背負ってるみたい」と驚愕し、普段は「公園で遊んでいる」という等身大の答えに香取もと目を丸くした。
「よく使う絵文字はピアノ」「最近行った場所は中華街」発言でななにーメンバーを大いに惑わせたBの女性は36歳。シンガーソングライターと俳優をしており、地元が横浜であることが判明すると、メンバーも「かき回してくれましたね」「プロ。喋るとめちゃ大人だった」と見事な回答に感心。
また、最後までメンバーを惑わせたFの女性の実年齢は「20歳」。小学生ともお孫さんがいるおばあちゃんとも予想された“赤ちゃん顔”の彼女ですが、「お酒も買えちゃう」と明かすと、一同は「これぞ年齢不詳。（子どもっぽくも、大人っぽくも）どっちにも見えるんだね」と納得。香取は自身の「小学生」という予想が外れたにも関わらず、「ほら！骨格は間違ってない。合ってたんだよ！」と必死の主張を繰り広げた。
そして、香取が終始「52歳」と予想して譲らなかったEの女性・れいなさんの実年齢が「38歳」だと発表されると、スタジオからはとツッコミ殺到。実は彼女は15歳で長女を出産し、現在22歳の娘と１歳の孫を持ち、「ギャルばぁば」として現在SNSで活動中。スタジオに実際の娘と孫が登場し、香取の「52歳」という予想に対して娘からは「歳いって見えるんですね」とのコメントが飛び出し、スタジオは大きな笑いに包まれた。
ななにーメンバーが年齢不詳美女に翻弄された『ななにー 地下ABEMA』#117は、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
#117では、初対面では実年齢がわからない年齢不詳美女６名がA〜Fの名札をつけて登場し、ななにーメンバーは「年齢順並び替えクイズ」に挑戦。今回の年齢幅は最年少が12歳、最年長が38歳。見事全問正解したメンバーには、ご褒美として幻の干し芋「蜜玉」が贈られる。
「よく使う絵文字はピアノ」「最近行った場所は中華街」発言でななにーメンバーを大いに惑わせたBの女性は36歳。シンガーソングライターと俳優をしており、地元が横浜であることが判明すると、メンバーも「かき回してくれましたね」「プロ。喋るとめちゃ大人だった」と見事な回答に感心。
また、最後までメンバーを惑わせたFの女性の実年齢は「20歳」。小学生ともお孫さんがいるおばあちゃんとも予想された“赤ちゃん顔”の彼女ですが、「お酒も買えちゃう」と明かすと、一同は「これぞ年齢不詳。（子どもっぽくも、大人っぽくも）どっちにも見えるんだね」と納得。香取は自身の「小学生」という予想が外れたにも関わらず、「ほら！骨格は間違ってない。合ってたんだよ！」と必死の主張を繰り広げた。
そして、香取が終始「52歳」と予想して譲らなかったEの女性・れいなさんの実年齢が「38歳」だと発表されると、スタジオからはとツッコミ殺到。実は彼女は15歳で長女を出産し、現在22歳の娘と１歳の孫を持ち、「ギャルばぁば」として現在SNSで活動中。スタジオに実際の娘と孫が登場し、香取の「52歳」という予想に対して娘からは「歳いって見えるんですね」とのコメントが飛び出し、スタジオは大きな笑いに包まれた。
ななにーメンバーが年齢不詳美女に翻弄された『ななにー 地下ABEMA』#117は、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
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