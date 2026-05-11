60社超、相続・不動産！ 幻冬舎ゴールドオンライン「THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMER」

記事ポイント 2026年8月1日(土)、東京国際フォーラム ホールB5・B7で「THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMER」が開催されます金(ゴールド)投資・相続・不動産投資など多彩なテーマの企業60社以上が一堂に集まります参加費は無料（事前予約制）で、著名人による特別講演や出展社セミナーも実施されます 2026年8月1日(土)、東京国際フォーラム ホールB5・B7で「THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMER」が開催されます金(ゴールド)投資・相続・不動産投資など多彩なテーマの企業60社以上が一堂に集まります参加費は無料（事前予約制）で、著名人による特別講演や出展社セミナーも実施されます

資産を守り、増やし、次世代へ残すための知識を1日で体系的に得られる大展示会が今夏東京で開かれます。

マネー・金融・投資系WEBメディア『THE GOLD ONLINE』がコーディネートする総合展示会で、60社以上の専門企業が一堂に会します。

無料来場登録の受付がすでに始まっています。

幻冬舎ゴールドオンライン「THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMER」





イベント名：THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMER開催日時：2026年8月1日(土) 10:00〜17:00会場：東京国際フォーラム ホール B5・B7（東京都千代田区丸の内3丁目5番1号）参加費：無料（事前予約制）主催：株式会社幻冬舎ゴールドオンラインお問い合わせ：TEL 03-5411-6270 / ggo_info@goldonline.co.jp

相続・事業承継から国内外の不動産投資、オルタナティブ投資まで、資産にまつわる多様なテーマの専門企業が東京国際フォーラムのホールB5・B7に集まります。

幻冬舎ゴールドオンラインが主催するこのイベントは、60社以上の出展企業から最新情報とノウハウを直接得られる1日限りの総合展示会です。

参加費は無料で、当日は10:00から17:00まで開催されます。

メインステージとサブステージでは著名人による特別講演や出展社セミナーが並行して実施されます。

出展テーマと参加企業の顔ぶれ

今回集まる60社以上の企業は、金(ゴールド)投資・系統用蓄電池投資・フランチャイズ事業投資・ハイクラスクレジットカード・証券会社など、資産形成に関わる幅広いカテゴリで構成されています。

一つのフロアで複数分野の専門家と直接話せるため、自分の関心テーマに合ったブースを選んで回れます。





過去の開催では、展示ブースが並ぶ会場全景のほか、登壇者3名によるトークセッション、ローソク足チャートを使った株式セミナー、クラシックカーの展示など多彩な内容が展開されます。

資産運用の専門情報から実物資産の展示まで、会場内で体感できる内容が幅広く用意されているのが特徴です。

ステージセミナー

メインステージとサブステージの2つの会場でセミナーが開催されます。

著名人による特別講演のほか、各出展社が独自のテーマで登壇するセミナーが複数実施されます。

相続・事業承継、国内外の不動産投資、事業投資、オルタナティブ投資といったテーマごとに、課題解決のヒントを得られる内容が揃います。

参加費無料で60社以上の専門企業から直接話を聞ける機会は、資産形成を本格的に考え始めた方にとって実践的な学びの場となります。

金(ゴールド)投資や系統用蓄電池投資、フランチャイズ事業投資といった多彩な選択肢を、著名人の特別講演とあわせて1日で比較・検討できます。

幻冬舎ゴールドオンライン「THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMER」の紹介でした。

よくある質問

Q. THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMERへの参加に費用はかかりますか。

A. 参加費は無料です。

事前予約制のため、来場前に無料来場登録の手続きが必要です。

登録受付はすでに開始しています。

Q. 当日はどのような企業が出展しますか。

A. 金(ゴールド)投資、系統用蓄電池投資、フランチャイズ事業投資、ハイクラスクレジットカード、証券会社など全60社以上が出展します。

相続・事業承継や国内外の不動産投資、オルタナティブ投資のテーマも網羅されています。

Q. セミナーの詳細スケジュールはどこで確認できますか。

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