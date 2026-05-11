ユニクロ『ポケモン』初代のTシャツ発表 デザイン公開でモノクロのゲームドットで表現！7月発売
ユニクロは11日、『ポケットモンスター』シリーズの原点ともいえるモノクロのゲームドットで表現されたポケモンや主人公たちの特別なデザインがUTに登場することを発表した。7月下旬に発売される予定となっている。
【写真】独特な柄のゲンガー！ドッド絵でデザインされたユニクロ『ポケモン』Tシャツ
2026年に30周年を迎えた「ポケモン」の節目を記念した、UTコレクション第二弾が登場。『ポケットモンスター』シリーズの原点ともいえるモノクロのゲームドットで表現されたポケモンや主人公たちの特別なデザインを展開する。
メンズは、ゲームの世界観を表現したモノクロのゲームドットを、キッズはゲームドットをベースに、カラーをプラスしたアートを採用。大人も子どもも楽しめるUTコレクションとなっている。
公式サイトでは、先行してTシャツのデザインが公開されている。
【写真】独特な柄のゲンガー！ドッド絵でデザインされたユニクロ『ポケモン』Tシャツ
2026年に30周年を迎えた「ポケモン」の節目を記念した、UTコレクション第二弾が登場。『ポケットモンスター』シリーズの原点ともいえるモノクロのゲームドットで表現されたポケモンや主人公たちの特別なデザインを展開する。
メンズは、ゲームの世界観を表現したモノクロのゲームドットを、キッズはゲームドットをベースに、カラーをプラスしたアートを採用。大人も子どもも楽しめるUTコレクションとなっている。
公式サイトでは、先行してTシャツのデザインが公開されている。