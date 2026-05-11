きょうは午後も晴れて、各地で夏日になるでしょう。

【写真を見る】東海地方は予想最高気温25℃前後 あす以降も名古屋･岐阜で連日｢夏日｣に 愛知･岐阜･三重の天気予報（5/11 昼）

正午前の名古屋市内は、雲は出ていますがよく晴れています。朝から強い日差しが照りつけて、この時間は汗ばむ陽気になっています。

きょうは午後も広く晴れるでしょう。山間部を中心に大気の状態が不安定になり、所々で雨が降る見込みです。日中は風が強まる所が多いでしょう。



予想最高気温は25℃前後の所が多く、各地で夏日になる見込みです。津は22℃の予想で、涼しい風が吹いて過ごしやすい気温になるでしょう。一日の寒暖差にはお気をつけください。

あす以降も名古屋･岐阜で連日「夏日」予想

【週間予報】

この先の一週間は、晴れる日が多いでしょう。名古屋や岐阜ではしばらく夏日が続きそうです。週末以降は特に気温が高くなるでしょう。岐阜では、日曜日や月曜日の予想最高気温が30℃と真夏日になる見込みです。



水分や塩分の補給など、熱中症対策を心がけましょう。