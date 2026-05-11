ディズニーが、大人気作品『アナと雪の女王』の世界観を楽しめる、2025年大好評の夏季キャンペーン「DISNEY FROZEN SUMMER（ディズニー フローズン サマー）」を2026年も開催中！

「氷と雪の世界」をテーマに、爽やかなひとときが提供されるグッズなどが販売されています☆

ディズニー『アナと雪の女王』DISNEY FROZEN SUMMER（ディズニー フローズン サマー）

ディズニーが2026年も実施している、大人気作品『アナと雪の女王』の世界観を楽しめる「DISNEY FROZEN SUMMER（ディズニー フローズン サマー）」

キャンペーン期間中、夏に最適な「アナと雪の女王」デザインのアパレルアイテムや夏対策グッズが展開されています。

暑さが厳しくなる夏に、「氷と雪の世界」をテーマに爽やかなひとときが提供されるキャンペーンです☆

「アナと雪の女王」グッズ

ファッション、紫外線対策グッズなど豊かなラインナップでグッズを展開。

暑い夏を涼やか気分で過ごせる暑さ対策グッズなども用意されます。

2026年の夏を涼しく過ごせるよう準備にぴったりなグッズの一部を紹介していきます☆

スケーター「シリコーン製3Dアイストレー」

価格：1,210円（税込）

発売予定：2026年夏

立体的な「オラフ」のアイスを作れるトレー。

ジュースやシロップ、水などを入れ、凍らせて楽しむひんやりグッズです。

スケーター「保冷弁当箱」

価格：2,200円（税込）

『アナと雪の女王』のアートを使用した保冷弁当箱。

フタにあしらわれたキラキラ光るラメがおしゃれです。

スケーター「超軽量コンパクトステンマグボトル」

価格：4,620円（税込）

「エルサ」のドレスをモチーフにした、美しいブルーのグラデーションとドレスの紋様が映えるステンレスボトル。

保温・保冷機能に優れ、氷止めのついた飲み口で快適に使用できるドリンクウェアです。

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オーナメント依田「ディズニー アームカバー」

価格：各1,097円（税込）

販売店舗：ウエルシア限定販売

『アナと雪の女王』の世界観が表現されたアームカバー。

ワンポイントであしらわれた刺繍がおしゃれなファッションアイテムです。

ムーンスター「DN C7226F：アナと雪の女王 キッズ シューズ」

価格：5,720円（税込)

舌部分に「エルサ」と「アナ」が暮らす「アレンデール王国」のマークをイメージした『アナと雪の女王』のキッズシューズ。

甲バンドのラインストーンや腰のリボンなど、女の子の好きが詰まった1足です。

ムーンスター「DN L7227F：アナと雪の女王 ティーン＆レディース シューズ」

価格：7,590円（税込)

サテンリボンかキュートな『アナと雪の女王』のシューズ。

揺れるパールのチャームは取り外しができ、お好みでカスタマイズして楽しめます。

スモール・プラネット「Tシャツ」

価格：3,190円（税込）

「アナ」と「エルサ」をモチーフにしたTシャツ。

雪山で変身後の「エルサ」と、戴冠式のドレス姿の「アナ」を描いたアートを使用し、それぞれ異なる印象を楽しめる2種類が用意されています。

スモール・プラネット「ノルディックフラワー くるくるショッピングバッグ」

価格：2,090円（税込）

お花をモチーフにしたノルディックフラワーデザインのショッピングバッグ。

物語の舞台・アレンデールの雰囲気を感じられるノルディックフラワー柄に「エルサ」「アナ」があしらわれた特別感のあるデザインです。

千趣会・ベルメゾン「メイクボックス」

価格：15,900円（税込）

『アナと雪の女王』のアートが使用された、持ち運べる大容量メイクボックス。

メイク道具をひとまとめにして持ち運びできるため、好きな場所でメイクができます。

アイデス「子供用自転車 ディズニー アナと雪の女王 S 16インチ」

価格：26,997円(税込)

『アナと雪の女王』の世界観あふれる子供用自転車。

きれいなブルーとパープルの色づかい、かわいさがつまっています。

タカラトミー「きらめきファンタジードレス アナ」

価格：4,950円（税込）

映画『アナと雪の女王』にて、戴冠式のシーンで「アナ」が着ていたとても印象的なドレス。

胸元のシックな黒にカラフルなプリント、「アナ」のイラスト入りのブローチがポイントです。

タカラトミー「きらめきファンタジードレス デラックスセット エルサ」

価格：8,580円（税込）

憧れの「エルサ」になれる、ドレス、ケープ、ポシェット、ヘアリボンが入ったギフトセット。

アクセサリー付きリボンでヘアアレンジして、雪柄のケープと「オラフ」のポーチをつけてお出かけが楽しめます。

『アナと雪の女王』の世界観あふれる、夏にぴったりなグッズが続々登場。

ディズニーの「DISNEY FROZEN SUMMER（ディズニー フローズン サマー）」グッズは、各店舗などで順次販売中です☆

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