この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ハッピーカーズ鎌倉店オーナーの坂野直久氏が自身のYouTubeチャンネルで「【脱サラして感謝される仕事とは？】一人起業で心に残った話3選」を公開した。動画では、車買取のビジネスを通じて体験した心に残るエピソードを振り返り、単に車を売買するだけでなく、顧客の人生に寄り添う仕事の奥深さについて語っている。



坂野氏は動画内で、起業して体験した「忘れられない出来事」をランキング形式で3つ紹介した。



第3位として挙げたのは、高齢の夫婦からの買取依頼だ。別の地域に住む娘夫婦がハッピーカーズを利用した際、「すごく良かったよ」と聞き、鎌倉店に連絡があったという。坂野氏は、自身が直接関わっていない他店舗の対応が巡り巡って自店への依頼に繋がったことに触れ、「日本全国で信頼が循環している」と表現。このような「本当に良かったから紹介する」という形は「広告ではなかなか作れない価値」だと語った。



続いて第2位は、24年間同じ車に乗り続け、手放す決断ができずにいた顧客のエピソードだ。家族の思い出が詰まった車はバッテリーも上がり放置状態だったという。そこで坂野氏が「24年間も頑張ってくれて大往生ですよ」と声をかけると、顧客は気持ちの整理がつき、売却を決断した。この経験から、車の買取は「ただ金額を提示するだけではなく、その人の気持ちに“どう寄り添えるか”」が重要だと指摘した。



そして第1位に輝いたのは、ある加盟店オーナーの話だ。自身の娘の卒業式の日、車の引き取りに伺ったところ、なんと顧客から娘への卒業祝いとして花束をプレゼントされたという。「普通逆じゃないですか」と驚きつつ、「お客さんの方がそんな風に気を使ってくださる」事実に触れ、この出来事が「単純に車の売買をした関係では絶対に起きないこと」だと力を込めた。そこから「人と人との関係が生まれる仕事」だと独自の視点を示した。



最後に坂野氏は、これまでの経験を振り返り、自らのビジネスを「人の人生のタイミングに関わる仕事」だと定義した。苦労も伴うが、その分得られるやりがいも大きいとし、「もし今起業を考えている方がいたら、こういう部分も含めてこの仕事を見ていただけたら嬉しい」と、未来の起業家たちへメッセージを送って動画を締めくくった。