石垣島地方気象台によりますと、今日11日午前、沖縄県石垣島地方で、竜巻などの激しい突風が発生したとみられます。

竜巻目撃情報

石垣島地方気象台によりますと、今日11日、沖縄県石垣島地方で竜巻などの激しい突風が発生したとみられます。9時40分から42分頃、気象台の職員が気象台の南側から北東側に抜けるのを目撃しました。木の葉やごみが旋風の形で舞っていたということですが、竜巻かどうかは不確定とのことです。





石垣島地方は、竜巻などの激しい突風が発生するおそれが非常に高まっています。空の様子に注意が必要です。雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。落雷、ひょう、急な強い雨にも十分お気を付けください。

竜巻が発生する前兆

竜巻が発生する前兆は、大きく3つあります。真っ黒な雲がちかづいてきた、ゴロゴロと雷の音が聞こえてきた、急に冷たい風が吹いてきたら、竜巻が発生するおそれがあります。すぐに安全な所へ避難してください。

竜巻が接近して来たら(屋外)

屋外にいる時、竜巻が接近して来たら、以下の4つのことを心がけてください。



ヾ莨罎雰物の物陰に隠れ、頭と首を守りましょう。

避難場所がない場合は、物陰や溝にふせて、だんごむしのポーズで、頭と首を守ってください。

Ｊ置や車庫、プレハブの中は、建物自体が飛ばされてしまう可能性もあり、危険です。

づ澱譴簑世ぬ擇癲倒壊することがあるため、危険です。近づかないようにしてください。

竜巻が接近して来たら(屋内)

一方、屋内にいる時、竜巻が接近して来たら、以下の3つのことを心がけてください。



〜襪肇ーテンを閉めて、窓からなるべく離れましょう。

⊂翩廚粉の下に入り、身を小さくして、頭を守る姿勢をとりましょう。

２箸琉豎の窓のない部屋(トイレなど)に移動するのも、身を守る方法の一つです。