11日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前週末同時刻比32.7％減の596億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同45.8％減の390億円となっている。



個別では上場インデックスファンド日経２２５（ミニ） <1578> 、半導体フォーカス日本株（ネットリターン）ＥＴＮ <163A> 、ニッセイＥＴＦ 日経２２５インデックス <473A> 、グローバルＸ チャイナテック・トップ１０ ＥＴＦ <404A> 、ｉシェアーズ ＡＩ グローバル・イノベーション <408A> など73銘柄が新高値。ＮＥＸＴ 日経平均インバース <1571> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均インバース <1456> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> 、楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> など18銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が9.35％高、ＮＺＡＭ Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <533A> が6.56％高、ＮＺＡＭ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <534A> が6.50％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> が5.58％高、野村高利回りＪリート指数ＥＴＦ <459A> が5.08％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ベア ＥＴＮ <2039> は3.88％安、ＮＺＡＭ 全世界株式（ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ） <537A> は3.14％安、防衛・航空宇宙 欧州株（ネットリターン） <498A> は3.09％安と大幅に下落している。



日経平均株価が575円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金261億9300万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均351億6300万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が26億7500万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が22億8200万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が19億4900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が17億600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が13億4200万円の売買代金となっている。



株探ニュース