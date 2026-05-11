決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … Ｔワークス、木徳神糧、アトム (5月8日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の5月7日から8日の決算発表を経て11日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<6557> ＡＩＡＩ 東Ｇ -33.50 5/ 8 本決算 7.18
<1768> ソネック 東Ｓ -19.91 5/ 8 本決算 -40.63
<303A> ｖｉｓｕｍｏ 東Ｇ -10.96 5/ 8 本決算 -63.86
<4800> オリコン 東Ｓ -10.57 5/ 8 本決算 3.69
<2700> 木徳神糧 東Ｓ -8.03 5/ 8 1Q -58.56
<2193> クックパッド 東Ｓ -7.91 5/ 8 1Q 赤転
<6832> アオイ電子 東Ｓ -7.28 5/ 8 本決算 -58.79
<2112> 塩水糖 東Ｓ -7.20 5/ 8 本決算 -22.13
<5816> オーナンバ 東Ｓ -7.19 5/ 8 1Q 24.07
<8131> ミツウロコＧ 東Ｓ -7.06 5/ 8 本決算 -34.19
<9063> 岡県運送 東Ｓ -5.61 5/ 8 本決算 -17.31
<6155> 高松機械 東Ｓ -5.45 5/ 8 本決算 黒転
<2666> オートＷ 東Ｓ -5.33 5/ 8 本決算 -12.66
<9376> ユーラシア 東Ｓ -4.82 5/ 8 上期 赤転
<3286> トラストＨＤ 東Ｓ -4.82 5/ 8 3Q 赤転
<6769> ザイン 東Ｓ -4.70 5/ 8 1Q 赤拡
<4284> ソルクシーズ 東Ｓ -4.64 5/ 8 1Q 2.71
<4769> ＩＣ 東Ｓ -4.34 5/ 8 上期 18.35
<4350> メディシス 東Ｓ -4.08 5/ 8 本決算 -15.44
<9973> ＫＯＺＯＨＤ 東Ｓ -4.00 5/ 8 1Q 赤拡
<8864> 空港施設 東Ｓ -3.66 5/ 8 本決算 -31.24
<3712> 情報企画 東Ｓ -3.64 5/ 8 上期 15.37
<3997> Ｔワークス 東Ｓ -3.42 5/ 8 1Q 黒転
<1382> ホーブ 東Ｓ -3.02 5/ 8 3Q -75.00
<3553> 共和レ 東Ｓ -2.83 5/ 8 本決算 赤転
<4320> ＣＥＨＤ 東Ｓ -2.62 5/ 8 上期 14.93
<7987> ナカバヤシ 東Ｓ -2.61 5/ 8 本決算 13.39
<5950> パワーファス 東Ｓ -2.41 5/ 8 1Q 赤縮
<7841> 遠藤製作所 東Ｓ -2.26 5/ 8 1Q -18.27
<151A> ダイブ 東Ｇ -2.17 5/ 8 3Q 7.56
<6643> 戸上電 東Ｓ -1.63 5/ 8 本決算 -13.49
<7464> セフテック 東Ｓ -1.59 5/ 8 本決算 -4.55
<7040> サンライフＨ 東Ｓ -1.59 5/ 8 本決算 3.77
<2705> 大戸屋ＨＤ 東Ｓ -1.47 5/ 8 本決算 0.68
<3261> グラン 東Ｇ -1.33 5/ 8 1Q 赤拡
<3910> ＭＫシステム 東Ｓ -1.33 5/ 8 本決算 5.26
<8202> ラオックス 東Ｓ -1.32 5/ 8 1Q 赤縮
<3926> オープンドア 東Ｓ -1.29 5/ 8 本決算 －
<8996> フリーダム 東Ｓ -1.26 5/ 8 1Q 黒転
<5380> 新東 東Ｓ -1.13 5/ 8 3Q 赤転
<5742> ＮＩＣ 東Ｓ -1.06 5/ 8 本決算 3940.00
<7412> アトム 東Ｓ -1.06 5/ 8 本決算 黒転
<9421> エヌジェイ 東Ｓ -1.05 5/ 8 3Q 1940.00
<6662> ユビテック 東Ｓ -0.89 5/ 8 3Q 黒転
<3190> ホットマン 東Ｓ -0.88 5/ 8 本決算 6.69
<9361> 伏木運 東Ｓ -0.80 5/ 8 3Q 13.05
<7971> 東リ 東Ｓ -0.62 5/ 8 本決算 -21.51
<9849> 共同紙 東Ｓ -0.56 5/ 8 本決算 黒転
<4286> ＣＬＨＤ 東Ｓ -0.50 5/ 8 1Q 黒転
<5388> クニミネ 東Ｓ -0.41 5/ 8 本決算 2.35
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした11日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の5月7日から8日の決算発表を経て11日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<6557> ＡＩＡＩ 東Ｇ -33.50 5/ 8 本決算 7.18
<1768> ソネック 東Ｓ -19.91 5/ 8 本決算 -40.63
<303A> ｖｉｓｕｍｏ 東Ｇ -10.96 5/ 8 本決算 -63.86
<4800> オリコン 東Ｓ -10.57 5/ 8 本決算 3.69
<2700> 木徳神糧 東Ｓ -8.03 5/ 8 1Q -58.56
<2193> クックパッド 東Ｓ -7.91 5/ 8 1Q 赤転
<6832> アオイ電子 東Ｓ -7.28 5/ 8 本決算 -58.79
<2112> 塩水糖 東Ｓ -7.20 5/ 8 本決算 -22.13
<5816> オーナンバ 東Ｓ -7.19 5/ 8 1Q 24.07
<8131> ミツウロコＧ 東Ｓ -7.06 5/ 8 本決算 -34.19
<9063> 岡県運送 東Ｓ -5.61 5/ 8 本決算 -17.31
<6155> 高松機械 東Ｓ -5.45 5/ 8 本決算 黒転
<2666> オートＷ 東Ｓ -5.33 5/ 8 本決算 -12.66
<9376> ユーラシア 東Ｓ -4.82 5/ 8 上期 赤転
<3286> トラストＨＤ 東Ｓ -4.82 5/ 8 3Q 赤転
<6769> ザイン 東Ｓ -4.70 5/ 8 1Q 赤拡
<4284> ソルクシーズ 東Ｓ -4.64 5/ 8 1Q 2.71
<4769> ＩＣ 東Ｓ -4.34 5/ 8 上期 18.35
<4350> メディシス 東Ｓ -4.08 5/ 8 本決算 -15.44
<9973> ＫＯＺＯＨＤ 東Ｓ -4.00 5/ 8 1Q 赤拡
<8864> 空港施設 東Ｓ -3.66 5/ 8 本決算 -31.24
<3712> 情報企画 東Ｓ -3.64 5/ 8 上期 15.37
<3997> Ｔワークス 東Ｓ -3.42 5/ 8 1Q 黒転
<1382> ホーブ 東Ｓ -3.02 5/ 8 3Q -75.00
<3553> 共和レ 東Ｓ -2.83 5/ 8 本決算 赤転
<4320> ＣＥＨＤ 東Ｓ -2.62 5/ 8 上期 14.93
<7987> ナカバヤシ 東Ｓ -2.61 5/ 8 本決算 13.39
<5950> パワーファス 東Ｓ -2.41 5/ 8 1Q 赤縮
<7841> 遠藤製作所 東Ｓ -2.26 5/ 8 1Q -18.27
<151A> ダイブ 東Ｇ -2.17 5/ 8 3Q 7.56
<6643> 戸上電 東Ｓ -1.63 5/ 8 本決算 -13.49
<7464> セフテック 東Ｓ -1.59 5/ 8 本決算 -4.55
<7040> サンライフＨ 東Ｓ -1.59 5/ 8 本決算 3.77
<2705> 大戸屋ＨＤ 東Ｓ -1.47 5/ 8 本決算 0.68
<3261> グラン 東Ｇ -1.33 5/ 8 1Q 赤拡
<3910> ＭＫシステム 東Ｓ -1.33 5/ 8 本決算 5.26
<8202> ラオックス 東Ｓ -1.32 5/ 8 1Q 赤縮
<3926> オープンドア 東Ｓ -1.29 5/ 8 本決算 －
<8996> フリーダム 東Ｓ -1.26 5/ 8 1Q 黒転
<5380> 新東 東Ｓ -1.13 5/ 8 3Q 赤転
<5742> ＮＩＣ 東Ｓ -1.06 5/ 8 本決算 3940.00
<7412> アトム 東Ｓ -1.06 5/ 8 本決算 黒転
<9421> エヌジェイ 東Ｓ -1.05 5/ 8 3Q 1940.00
<6662> ユビテック 東Ｓ -0.89 5/ 8 3Q 黒転
<3190> ホットマン 東Ｓ -0.88 5/ 8 本決算 6.69
<9361> 伏木運 東Ｓ -0.80 5/ 8 3Q 13.05
<7971> 東リ 東Ｓ -0.62 5/ 8 本決算 -21.51
<9849> 共同紙 東Ｓ -0.56 5/ 8 本決算 黒転
<4286> ＣＬＨＤ 東Ｓ -0.50 5/ 8 1Q 黒転
<5388> クニミネ 東Ｓ -0.41 5/ 8 本決算 2.35
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした11日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース