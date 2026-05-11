―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の5月7日から8日の決算発表を経て11日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<6557> ＡＩＡＩ 　　　東Ｇ 　 -33.50 　　5/ 8　本決算　　　　7.18
<1768> ソネック 　　　東Ｓ 　 -19.91 　　5/ 8　本決算　　　-40.63
<303A> ｖｉｓｕｍｏ 　東Ｇ 　 -10.96 　　5/ 8　本決算　　　-63.86
<4800> オリコン 　　　東Ｓ 　 -10.57 　　5/ 8　本決算　　　　3.69
<2700> 木徳神糧 　　　東Ｓ　　 -8.03 　　5/ 8　　　1Q　　　-58.56

<2193> クックパッド 　東Ｓ　　 -7.91 　　5/ 8　　　1Q　　　　赤転
<6832> アオイ電子 　　東Ｓ　　 -7.28 　　5/ 8　本決算　　　-58.79
<2112> 塩水糖 　　　　東Ｓ　　 -7.20 　　5/ 8　本決算　　　-22.13
<5816> オーナンバ 　　東Ｓ　　 -7.19 　　5/ 8　　　1Q　　　 24.07
<8131> ミツウロコＧ 　東Ｓ　　 -7.06 　　5/ 8　本決算　　　-34.19

<9063> 岡県運送 　　　東Ｓ　　 -5.61 　　5/ 8　本決算　　　-17.31
<6155> 高松機械 　　　東Ｓ　　 -5.45 　　5/ 8　本決算　　　　黒転
<2666> オートＷ 　　　東Ｓ　　 -5.33 　　5/ 8　本決算　　　-12.66
<9376> ユーラシア 　　東Ｓ　　 -4.82 　　5/ 8　　上期　　　　赤転
<3286> トラストＨＤ 　東Ｓ　　 -4.82 　　5/ 8　　　3Q　　　　赤転

<6769> ザイン 　　　　東Ｓ　　 -4.70 　　5/ 8　　　1Q　　　　赤拡
<4284> ソルクシーズ 　東Ｓ　　 -4.64 　　5/ 8　　　1Q　　　　2.71
<4769> ＩＣ 　　　　　東Ｓ　　 -4.34 　　5/ 8　　上期　　　 18.35
<4350> メディシス 　　東Ｓ　　 -4.08 　　5/ 8　本決算　　　-15.44
<9973> ＫＯＺＯＨＤ 　東Ｓ　　 -4.00 　　5/ 8　　　1Q　　　　赤拡

<8864> 空港施設 　　　東Ｓ　　 -3.66 　　5/ 8　本決算　　　-31.24
<3712> 情報企画 　　　東Ｓ　　 -3.64 　　5/ 8　　上期　　　 15.37
<3997> Ｔワークス 　　東Ｓ　　 -3.42 　　5/ 8　　　1Q　　　　黒転
<1382> ホーブ 　　　　東Ｓ　　 -3.02 　　5/ 8　　　3Q　　　-75.00
<3553> 共和レ 　　　　東Ｓ　　 -2.83 　　5/ 8　本決算　　　　赤転

<4320> ＣＥＨＤ 　　　東Ｓ　　 -2.62 　　5/ 8　　上期　　　 14.93
<7987> ナカバヤシ 　　東Ｓ　　 -2.61 　　5/ 8　本決算　　　 13.39
<5950> パワーファス 　東Ｓ　　 -2.41 　　5/ 8　　　1Q　　　　赤縮
<7841> 遠藤製作所 　　東Ｓ　　 -2.26 　　5/ 8　　　1Q　　　-18.27
<151A> ダイブ 　　　　東Ｇ　　 -2.17 　　5/ 8　　　3Q　　　　7.56

<6643> 戸上電 　　　　東Ｓ　　 -1.63 　　5/ 8　本決算　　　-13.49
<7464> セフテック 　　東Ｓ　　 -1.59 　　5/ 8　本決算　　　 -4.55
<7040> サンライフＨ 　東Ｓ　　 -1.59 　　5/ 8　本決算　　　　3.77
<2705> 大戸屋ＨＤ 　　東Ｓ　　 -1.47 　　5/ 8　本決算　　　　0.68
<3261> グラン 　　　　東Ｇ　　 -1.33 　　5/ 8　　　1Q　　　　赤拡

<3910> ＭＫシステム 　東Ｓ　　 -1.33 　　5/ 8　本決算　　　　5.26
<8202> ラオックス 　　東Ｓ　　 -1.32 　　5/ 8　　　1Q　　　　赤縮
<3926> オープンドア 　東Ｓ　　 -1.29 　　5/ 8　本決算　　　　　－
<8996> フリーダム 　　東Ｓ　　 -1.26 　　5/ 8　　　1Q　　　　黒転
<5380> 新東 　　　　　東Ｓ　　 -1.13 　　5/ 8　　　3Q　　　　赤転

<5742> ＮＩＣ 　　　　東Ｓ　　 -1.06 　　5/ 8　本決算　　 3940.00
<7412> アトム 　　　　東Ｓ　　 -1.06 　　5/ 8　本決算　　　　黒転
<9421> エヌジェイ 　　東Ｓ　　 -1.05 　　5/ 8　　　3Q　　 1940.00
<6662> ユビテック 　　東Ｓ　　 -0.89 　　5/ 8　　　3Q　　　　黒転
<3190> ホットマン 　　東Ｓ　　 -0.88 　　5/ 8　本決算　　　　6.69

<9361> 伏木運 　　　　東Ｓ　　 -0.80 　　5/ 8　　　3Q　　　 13.05
<7971> 東リ 　　　　　東Ｓ　　 -0.62 　　5/ 8　本決算　　　-21.51
<9849> 共同紙 　　　　東Ｓ　　 -0.56 　　5/ 8　本決算　　　　黒転
<4286> ＣＬＨＤ 　　　東Ｓ　　 -0.50 　　5/ 8　　　1Q　　　　黒転
<5388> クニミネ 　　　東Ｓ　　 -0.41 　　5/ 8　本決算　　　　2.35

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした11日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース