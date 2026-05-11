洋菓子ブランド「ヨックモック」が、人気商品「シガール」を模したブランケット「くるくるシガールブランケット」の予約受付を5月11日午前10時から開始します。

【画像】かわいすぎる！ コチラがでっかい「シガール」のブランケットです！ 欲しい…！！（5枚）

SNSで話題の「くるくるシガールブランケット」

「くるくるシガールブランケット」は、クッキー生地風の、ふわふわとした質感のブランケットで、巻くと「シガール」そっくりになります。また、小さく畳むと「プティシガール」のようになります。

2024年11月、公式オンラインショップの限定ノベルティとして初登場。キャンペーンを告知した公式「X」アカウントの投稿は、「かわいすぎる」「欲しすぎる！」との声が多数上がり、1900万回以上表示され、12万件以上の「いいね」を集める話題に。キャンペーン当日はオンラインショップがつながりづらい状態となり、早期に予定数量に達して終了となりました。

今回、再登場する「くるくるシガールブランケット」は、「シガール」などの人気商品のほか、オリジナルトートバッグとのセットで、公式オンラインショップ限定で販売されます。「シガール食べ比べセット」（1万800円、以下、税込み）、「バラエティセット」（1万962円）、「プチギフトセット」（1万357円）、「クッキーアソート＆オリジナルトートセット」（1万927円）、「シガール＆オリジナルトートセット」（1万560円）、「ふたつのおいしさシガールセット」（1万1880円）の6種がラインアップ。

発送は5月下旬より順次。合計1万5千セット限定で、なくなり次第終了となります。

公式Xアカウントが再登場を伝えると、「前回買えなかったから、ほ、欲しい！」「食べたくなる〜」「シガールブランケットに巻かれて、シガール食べたい」「本物は絶対に広げられないモヤモヤが晴れそう」「考えた方、天才」「やーんかわいい」とのコメントが寄せられました。

「転売目的でのご購入は固くお断りいたします」と案内されていますが、SNS上では「売り切れそう」「買えるかな…転売ヤーがすごそう」と案じる声も上がっています。

