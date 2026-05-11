◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日４―９巨人（１０日・バンテリンドーム）

森田を昨年の８月に初めて評論した時には「こんないいピッチャーが巨人にいたんだな」とほめたんだよ。でも、成長を感じないピッチングに、ちょっとガッカリした。

プレートの一塁側を踏んでインステップで投げてくるから、左打者には背中から球がくるイメージで、ツーシームが内角に食い込んできて打ちづらい。だが、右打者には上体が開くためボールの出どころが見やすい上に、近めに投げられていない。カリステ、鵜飼に一発を浴びたのはそのためだよ。

森田に次の先発のチャンスがあるのか、と聞かれたら…どうなんだろうな。点を取った後にすぐ取られてしまうし、何だかよそ行きの投球で、平然と投げて平然と打たれる感じ。２９歳という年齢で“あとがない”んだから、一人一人アウトを取るんだという気迫や、がむしゃらさがほしいよな。

先発のやりくりに首脳陣も苦労している。その中で、赤星を中継ぎで起用するという報道があったけれど、俺は「もったいない」と思うね。５日のヤクルト戦で５回を０点で抑えた実績もあるし、経験も豊富。赤星を使ってほしいね。（スポーツ報知評論家・堀内 恒夫）