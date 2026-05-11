▼4着ローベルクランツ（松山）馬群の中でコントロールが利いていた。能力を出せれば、これくらいはやれる馬。今のメンタルだと距離がもう少しあってもいいかもしれない。

▼5着ダイヤモンドノット（川田）とてもいい内容でいい走りをしてくれました。千六はやはり長かった分、この結果になりましたが、それでも素晴らしい走りをしてくれました。

▼6着レザベーション（原）内の馬を出していくのに、本来のリズムよりはちょっとせかしていった。その分、最後甘くなった感じ。今日は枠に尽きます。

▼7着サンダーストラック（ルメール）いいポジションから、いい感じで頑張ってくれたが、坂を上ってからちょっと疲れてしまった。

▼8着アンドゥーリル（岩田望）ここ2走の内容を見ると頑張っているし、しまいの伸びも良くなっていると思う。秋以降に期待します。

▼9着エコロアルバ（横山和）最後、伸びそうなところで手前をコロコロと替えての繰り返しだった。久しぶりの分は無視できなかったのかもしれません。申し訳ないです。

▼10着バルセシート（北村友）3コーナーでスピードに乗り切れなかったが、全体としては自分のリズムで走れていた。最後の伸びがもう一つ欲しかった。

▼11着ギリーズボール（西塚）能力があることは改めて分かりました。まだこれからの馬ですし、成長が楽しみです。

▼12着カヴァレリッツォ（西村淳）少しテンションが高かったですね。その分で負けてしまった感じです。

▼13着ジーネキング（斎藤）いい位置から競馬ができたが、少し力むところが見られた。まだ脚質転換して3戦目なので、時間をかけて教えていければと思います。

▼14着オルネーロ（津村）折り合いはついて4コーナーまでうまくいきました。しぶとく伸びてくれていますが、もう1、2Fあった方がいいと思います。

▼15着フクチャンショウ（加藤征師）最初の2Fで外に逃げる感じがあって、集中し切れていなかった。リズムに乗り切れず残念な結果になってしまった。

▼16着リゾートアイランド（佐々木）ハイペースで折り合いは問題なかった。これから短い距離の馬になっていくのかなという感じがします。

▼17着ユウファラオ（松若）いい枠を引いたので先行しようと思っていた。ただ、若干テンの入りが速かったですね。これから成長してくる馬だと思います。

▼18着ハッピーエンジェル（三浦）ゲートを出てスムーズに動けました。最後は厳しくなりましたが、4コーナーまでは上手に走ってくれました。