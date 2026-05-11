「ＲＩＺＩＮ．５３」（１０日、ジーライオンアリーナ神戸）

約１年１０カ月ぶりの復帰戦に臨んだ平本蓮（２７）＝剛毅會＝は、皇治（３６）＝ＴＥＡＭ ＯＮＥ＝と判定決着なしのスタンディングバウト特別ルール（３分×３回）で対決して、両者ダウンなしの引き分けに終わった。試合後は久保優太（３８）に「超ＲＩＺＩＮ．５ 浪速の超復活祭り」（９月１０日、京セラドーム大阪）での対戦を呼びかけた。

会場の期待とは裏腹に戦いは静かに幕を閉じた。平本は涼しい顔で「試合というより公開練習だったので。けがなく終えられて良かったです」と１年１０カ月ぶりのリングを振り返った。

初回は様子をうかがいながらも手を出し、皇治のボディーをとらえる場面もあったが、有効打にはならず。最終３回も２分３０秒を過ぎてから打ち合いになる雰囲気が漂ったが、盛り上がりきらなかった。けがの影響によって離れていた本業のＭＭＡでの復帰は９月の「超ＲＩＺＩＮ．５」。「僕はＭＭＡファイターなので。９月の試合を見て評価してくださいって感じですね」と淡々と語った。

試合後は久保優太との対戦を要求。「てめえ、俺と９月やれよ」と吐き捨てるように言い放ち、マイクを投げてリングを後にした。帰ってきた“令和の黒きカリスマ”がＲＩＺＩＮに活気をもたらしていく。