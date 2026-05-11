「大相撲夏場所・初日」（１０日、両国国技館）

横綱豊昇龍が小結高安に敗れ、いきなり土がついた。上手投げで敗れた際に右太もも裏を痛めたもようで、車いすで館内の診療所に向かい治療を受けた。大の里が初日から休場し、一人横綱が悲願の昇進後初優勝どころか休場、横綱不在の危機に陥った。大関に復帰した霧島は隆の勝をはたき込んだ。大関琴桜は藤ノ川に突き出され黒星発進。首の大ケガから十両に復帰した炎鵬は栃大海を押し出し、１１４１日ぶりの関取星を挙げた。

車いすで診療所に向かう豊昇龍は途中で天を仰いだ。診療所では付け人を通じて報道陣を外に出させた。約５０分後、問いかけを手で制し、無言のまま足を引きずって迎えの車に乗り込んだ。

時間いっぱいまで高安とにらみ合いが続き、館内が異様な雰囲気に包まれた。豊昇龍は立ち合いで左を差され、巻き替えるも上手投げで崩され、右手で頭を押さえつけられ手をついた。

膝が伸び、開脚の格好で尻もちのような形となり、右太もも裏を痛めたとみられる。足を引きずって土俵を降り、肩を借りて歩くも、自力で引き返して土俵に一礼。再び付け人の肩を借りて花道を引き揚げ、車いすで診療所に直行した。

一人横綱で迎えた今場所。場所前は順調に稽古を重ね優勝候補に挙げられていた。９日には昇進８場所目の綱初優勝へ「大丈夫。心配すんな！」と力強かった。その翌日に暗転した。師匠の立浪親方（元小結旭豊）によると８日に右足が蜂窩（ほうか）織炎にかかったが、初日の朝に「力は出せる。問題ない」と話していたという。

大の里に続き、豊昇龍も休場なら早々に横綱不在。大関安青錦も休場で、琴桜は黒星発進。２０２１年春場所以来の２横綱３大関に暗雲が漂う。八角理事長（元横綱北勝海）は「空回りだよね。残ったけど、右足が流れて伸びちゃったよね。高安がうまかった」と解説。２日目に豊昇龍の姿はあるのだろうか。