2026年3月5日、ホンダは米国で生産している大型SUVの「パスポート トレイルスポーツ エリート」を、2026年後半より日本に導入すると発表しました。

東京オートサロン2026や大阪オートメッセ2026でも実車が展示され注目を集めた本モデルに対し、SNS上ではさまざまな反響が寄せられているようです。

「ホンダの本気を感じる」パスポート導入に驚きと歓喜の声！

パスポートは本格的なオフロード性能と舗装路での快適性を両立した大型SUVで、日本に導入されるのは、オフロード性能をさらに引き上げた上級グレード「トレイルスポーツ エリート」です。

米国仕様の諸元表によれば、パスポート トレイルスポーツ エリートのパワートレインには、3.5リッターV型6気筒エンジンと10速のオートマチックトランスミッションが搭載されています。

また、最高出力285hp／最大トルク262lb-ftを発揮し、四輪駆動システムによって力強い走りを実現しています。

そして、SNS上ではパスポートの導入に期待する声が多数上がっています。

「インテグラの復活に気を取られがちだけど、パスポート日本導入もビッグニュースじゃない？ホンダの本気を感じる」「パスポート日本導入!? 前に街中で見かけたときからずっと気になってたんよな」と、メーカーの姿勢を評価する意見などがみられます。

さらに、「長距離移動が余裕＋軽快に走れるSUVって今の日本市場にはないから、新たな市場ニーズ発掘になりそう！」と、需要開拓に期待するコメントも寄せられていました。

くわえて、「買おうが買わなかろうが、日本国内のラインナップが充実するのはうれしいしワクワクするね」と、ラインナップが増えることを歓迎する声も存在するようです。

「全幅2m超えでデカすぎる!?」ボディサイズの迫力が話題に

パスポート トレイルスポーツ エリートは、大自然で映えるタフなエクステリアが特徴とされています。

最低地上高は米国仕様で211mmを確保しており、悪路でも車体の底を擦りにくい構造に設計されているほか、ボディサイズは全長4864mm×全幅2017mm×全高1857mmと、堂々とした大きさに設定されています。

このように、パスポート トレイルスポーツ エリートはかなり大柄なサイズですが、SNSではこれに対し賛否両論の意見が交わされているようです。

まず、「アウトドア用にパスポートほしい！キャンピングトレーラーけん引によさそう！」と、大型車ならではの使い方に期待を寄せるユーザーが見受けられます。

さらに、「パスポートは全高の高いオフロード！今のホンダにないいい車だよね」と、独自の個性を評価する声もありました。

一方で、全幅が2000mmを超えるため、日本の道路事情に合うか懸念する声が上がっています。

「正直、このサイズ感だと日本の道路環境ではでかすぎるような……」「パスポートめっちゃ大きいけど、日本の道路を走れるのか？細い道も多いし走れる場所は限られそう」「パスポート全幅が2mあってエグい。でかすぎる」など、実用面での制約を心配する声が多数上がっています。

なかには、「オレンジのパスポートかっこいいのよ、けどでかいし高いのがネック」と、魅力を認めつつ大きさを気にするコメントも寄せられています。

「想像以上に高い気がする」価格設定を懸念するユーザーも多い

パスポート トレイルスポーツ エリートは、大型エンジンや四輪駆動システムを搭載した上級モデルとなっており、車両本体の価格設定についても、多くのユーザーから注目が集まっています。

また、導入予定の車両は米国製乗用車に関する認定制度を活用して輸入されるため、輸送コストも価格に反映されると見込まれています。

こうした背景から、SNS上では価格の高騰を懸念する声が多数見受けられました。

「乗り出しは900万円近くになるだろうなあ…」と、最終的な支払額が高額になると予想する意見のほか、「輸送コストを考えるとかなり高くなりそうだよね、きっと想像以上に高い気がする……」と、費用が価格を押し上げることを心配するコメントも寄せられています。

くわえて、「それなりの価格になりそうだけど、左ハンドルでの販売なら購入層はかなり限られそう」と、米国生産の車両をそのまま導入することによる、ハンドルの位置を気にする声も上がっています。

パスポート トレイルスポーツ エリートは比較的高額なモデルとなるからこそ、納得できる価格や仕様で販売されるかどうかが関心事となっているようです。

まとめ

このように、SNS上ではパスポート トレイルスポーツ エリートの導入に対して、ラインナップの充実を喜ぶ声や、アウトドアでの活躍を期待する声が上がっている一方で、ボディサイズが日本の道路環境に合うのかという不安や、輸入にともなう価格高騰を心配する意見も多数挙がっていました。

今後、日本での正式な販売価格や仕様が明らかになるにつれて、パスポート トレイルスポーツ エリートがどのように評価されていくのか引き続き注目が集まります。