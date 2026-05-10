

山下智久（C）MBS

山下智久が、５月10日22時から放送の「日曜日の初耳学」（MBS／TBS系全国ネット）に登場。『神の雫/Drops of God』 国際エミー賞受賞、世界を射止めた独学術の全貌。大ヒット名作から最新作まで走り続けるカリスマの変遷と、誰もが憧れる背中の真実。 独立後の孤独とヒッチハイク旅に迫る。

【写真】山下智久「日曜日の初耳学」場面カット

林修が“時代のカリスマ”と対峙する企画＜インタビュアー林修＞。今回のゲストは、日本のみならず世界を舞台に縦横無尽な活躍を見せる俳優・山下智久。 米テレビ界最高峰の栄誉「国際エミー賞」を受賞した『神の雫/Drops of God』の撮影秘話から、独立後の孤独な闘い、さらには劇場版公開を控える、映画 『正直不動産』への熱き想いまで、表現者としての揺るぎない信念に林修が深く切り込む。

「英語は赤点だった」――絶望から這い上がった国際派俳優の正体

今や流暢な英語で海外作品の主演を務める山下だが、学生時代は「英語で赤点を取っていた」という意外な過去を告白。そこには華やかなイメージを覆す地道な積み重ねがあった。フランスでの撮影中も、現地のスーパーで食材を買い、自ら弁当を詰め、毎日欠かさずジムに通う...。「誰の助けもない環境」にあえて身を置き、自分を追い込み続けたという、知られざる“覚悟”の全貌と、彼を救った独自の勉強法が明かされる。

『野ブタ。』『コード・ブルー』、そして映画『正直不動産』へ――深化する役者魂

社会現象を巻き起こした『野ブタ。をプロデュース』での斬新なキャラクター作りや、代表作『コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-』で築いた仲間との絆を激白。さらに、嘘のつけない不動産営業マンという新境地を拓き、さらなる進化を見せる映画『正直不動産』の撮影裏側についても言及。作品を通じて彼が伝えたいメッセージとは。さらに、『コード・ブルー』での共演以来、固い絆で結ばれている俳優・浅利陽介がVTR出演。後輩たちからも「憧れの先輩」として絶大な支持を集める山下の、現場を鼓舞する圧倒的なリーダーシップと、実は「お茶目」だという意外な素顔をぶっちゃける。

恩師・山崎努からの金言「悪い役もできるやつになれ」

山下にとって役者人生の指針となった恩師・山崎努。ドラマ『クロサギ』以来20年にわたり彼を見守り続けてきた山崎から、今回特別に“肉声メッセージ”が到着。「かっこいい役ばかりやっていると落とし穴がある」―山下の本質を突く、厳しいながらも愛に溢れた言葉。その金言を噛み締め、思わず言葉を詰まらせる山下。常に第一線を走り続けるからこそ突きつけられる高い壁と、それを乗り越えさせてくれた師弟の絆の深さに、林修も深く感じ入る。

「孤独を恐れない」――ヒッチハイクで自分を探した海外一人旅の記録

大きな組織を離れ、一人の表現者として歩み始めた当時の心境を赤裸々に告白。「最初は自分の居場所なんてなかった」と語る山下が、あえて困難な道を選び、一人海外へ渡った理由とは。友人と共に、時にヒッチハイクをしながら見知らぬ地を旅した過酷なエピソードも初公開。言葉も通じない環境で出会った人々との交流や、「アイツは本当に良い奴」と友人が語る、山下の飾らない人間力の根源が明かされる

番組情報

「日曜日の初耳学」

MBS／TBS系全国ネット放送2026年5月10日（日）22時00分〜22時54分 OA◆出演者[ＭＣ]

林修

大政絢[スタジオゲスト]

赤ペン瀧川 澤部佑（ハライチ） 田村淳、中島健人、松本若菜[VTR出演] 山下智久、浅利陽介、山下さんご友人