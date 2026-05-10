日韓オーデ「ヒポプリ」から誕生・H//PE Princess、デビュー前にレカペ登場【KCON JAPAN 2026／レッドカーペット】
【モデルプレス＝2026/05/10】7人組ヒップホップガールズグループ・H//PE Princess（ハイププリンセス）が10日、千葉・幕張メッセにて開催されたKカルチャーフェスティバル「KCON JAPAN 2026」のレッドカーペットに登場した。
【写真】日韓オーデから誕生した新ガールズグループ
7人はグループのカラーを体現するカジュアルなファッションで登壇。日本と韓国にルーツを持つユジュは「パワフルなステージが見せられると思うので期待していてください」と呼びかけた。
H//PE Princessは、日本と韓国から計40人が参加し、i-dleのソヨン、Gaeko、RIEHATA、岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）の4人がメインプロデューサーを務めた日韓合同オーディション番組『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』から誕生したグループ。5月27日にミニアルバム『17.7』でのデビューを控えている。
10日のレッドカーペットにはZEROBASEONE（ゼロベースワン）、CORTIS（コルティス）、izna（イズナ）、ME:I（ミーアイ）、&TEAM（エンティーム）、三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典（GAN）、hrtz.wav（ハーツウェイブ）、キム・ジェファン（KIM JAE HWAN）らが登壇した。
「KCON JAPAN」はCJ ENMが2012年から毎年開催し、2026年で14年目を迎えるKカルチャーフェスティバル。K-POPショーと韓国のライフスタイルを直接体験できるコンベンションを融合したフェスティバルで、これまでアジア、中東、ヨーロッパ、アメリカなど世界14の地域で開催され、オフラインの累計来場者数は約223万人に達する。「KCON JAPAN 2026」は「Walk in SOUL CITY」をテーマに掲げ、K-POPの枠を超えたK-ライフスタイルを象徴する多彩な要素が一堂に会する場を提供。来場者が自分らしい「K」のスタイルを発見できる世界的なプラットフォームとしてのアイデンティティを確立していく。（modelpress編集部）
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◆H//PE Princess、初のKCON出演
7人はグループのカラーを体現するカジュアルなファッションで登壇。日本と韓国にルーツを持つユジュは「パワフルなステージが見せられると思うので期待していてください」と呼びかけた。
10日のレッドカーペットにはZEROBASEONE（ゼロベースワン）、CORTIS（コルティス）、izna（イズナ）、ME:I（ミーアイ）、&TEAM（エンティーム）、三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典（GAN）、hrtz.wav（ハーツウェイブ）、キム・ジェファン（KIM JAE HWAN）らが登壇した。
◆「KCON JAPAN 2026」テーマは「Walk in SOUL CITY」
「KCON JAPAN」はCJ ENMが2012年から毎年開催し、2026年で14年目を迎えるKカルチャーフェスティバル。K-POPショーと韓国のライフスタイルを直接体験できるコンベンションを融合したフェスティバルで、これまでアジア、中東、ヨーロッパ、アメリカなど世界14の地域で開催され、オフラインの累計来場者数は約223万人に達する。「KCON JAPAN 2026」は「Walk in SOUL CITY」をテーマに掲げ、K-POPの枠を超えたK-ライフスタイルを象徴する多彩な要素が一堂に会する場を提供。来場者が自分らしい「K」のスタイルを発見できる世界的なプラットフォームとしてのアイデンティティを確立していく。（modelpress編集部）
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