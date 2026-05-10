「関西学生野球、近大１−０同大」（９日、ほっともっとフィールド神戸）

第６節の１回戦２試合が行われ、近大と立命大が先勝した。近大は同大に１−０で勝利。今秋ドラフト候補の先発・宮原廉投手（４年・崇徳）が８回３安打無失点と好投した。立命大は京大を８−０で下した。

エースの役目をしっかり果たした。近大・宮原が粘り強い投球で勝利へ導いた。初回２死で二塁打を浴びたが、先制点を許さず。以降も安打や四死球で走者を許しながらも、「変化球で打たせて取ることができた」とカーブやスプリットで翻弄（ほんろう）した。

緊迫した展開が続く中、１２３球を投げ、８回３安打無失点。九回の勝ち越しを呼び「バッター陣があんまり打てない中で８回までゼロに抑えられたのは良かった」とうなずいた。

ＮＰＢ５球団のスカウト陣が視察。ロッテ・三家スカウトは「緩急をうまく使いながら粘りのピッチングができている。ゲームメークができるので先発投手として能力は高いと思う」と評価した。

これで自身３連勝と結果を残している右腕は「チームが苦しい場面でも自分のピッチングができている」と今春の成長を明かす。チームは勝ち点２で２位。勝ち点３の関大を追いかけている状況で、２季ぶりの優勝へ負けられない戦いが続く。宮原は「まず明日勝って勝ち点を取って。自分は（１３日の）関大戦でいいピッチングがしたい」と闘志を燃やした。

◆宮原 廉（みやはら・れん）２００５年１月２４日生まれ、２１歳。広島市出身。１８２センチ、８８キロ。右投げ右打ち、投手。小学１年から地域の野球教室で野球を始め、小学４年からは山本少年野球クラブに所属。祇園中時代は軟式野球チームの広島サンズでプレー。崇徳では１年夏からベンチ入り。甲子園出場経験なし。近大では１年秋からベンチ入り。昨年の秋季リーグでベストナイン。