西武は3連勝、黒田将矢がプロ初勝利

9日、パーソル パ・リーグ公式戦3試合が行われた。西武は6-2で楽天に逆転勝利し3連勝を飾った。2点を追う6回、タイラー・ネビン内野手の適時二塁打と平沢大河内野手の2号3ランで逆転。7回には長谷川信哉外野手が4号2ランを放ちリードを広げた。2番手の黒田将矢投手がプロ初勝利を挙げた。

日本ハムは3-0でオリックスに勝利した。初回、野村佑希内野手の適時打で先制。野村は5回にも追加点となる5号2ランを放った。先発した加藤貴之投手は、8回3安打無四死球無失点で今季4勝目をマーク。9回は柳川大晟投手が締め、オリックス打線を散発3安打に封じた。野村は2安打3打点と全得点を叩き出す活躍をみせた。

ロッテは5-4でソフトバンクに勝利した。2回に上田希由翔内野手の1号ソロで先制するも、先発の田中晴也投手が山川穂高内野手に2本の本塁打を浴び逆転された。しかし7回に1点差に迫ると、8回に佐藤都志也捕手が2打席連続となる4号ソロを放ち同点。9回にグレゴリー・ポランコ外野手の3号ソロで勝ち越した。最後は横山陸人投手が締め、連敗を4で止めた。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）