なかなか治らない猫の腸疾患、その正体とは

猫が慢性的な下痢や嘔吐、食欲不振を示すとき、「お腹が弱い体質」「フードが合っていないだけ」と考えられがちです。確かに、食事内容が原因となるケースは多く、療法食への切り替えで改善する猫も少なくありません。しかし中には、食事を変えても症状が続いたり、一時的に良くなってもすぐ再発したりする猫がいます。このような場合、背景に「慢性腸症」や「炎症性腸疾患（IBD）」と呼ばれる状態が隠れていることがあります。

これらの病気では、腸の粘膜で慢性的な炎症が起こり、栄養の吸収がうまくいかなくなります。その結果、下痢や体重減少、被毛の質の低下といった症状が現れます。さらに進行すると、元気がなくなったり、食べても痩せてしまうなど、全身状態に影響が及ぶこともあります。

問題なのは、見た目の症状だけでは単なる消化不良と区別しにくい点です。そのため治療が遅れ、長期間にわたり猫もご家族もつらい思いをしてしまうことがあります。特に高齢の猫では、年齢のせいと見過ごされやすい点にも注意が必要です。

なぜ食事療法だけでは限界があるのか

猫の腸疾患において食事療法は非常に重要な治療の柱ですが、それだけでは十分でない理由があります。近年の研究では、腸内で起きている炎症が単なる食物反応ではなく、免疫の異常な働きと深く関係していることが分かってきました。つまり、原因が「食べ物」だけではなく、「体の反応そのもの」にある場合があるのです。

また、腸内環境の乱れも重要なポイントです。腸には多くの細菌が共存していますが、そのバランスが崩れると炎症が慢性化しやすくなります。この状態では、どれほど消化に優しいフードを与えても、腸が正常に機能しづらくなります。加えて、腸の粘膜そのものが傷ついている場合、栄養を吸収する力が落ち、症状の改善に時間がかかります。

さらに、ストレスや生活環境の変化が症状を悪化させることも知られています。引っ越し、多頭飼育、来客など、猫にとっては些細に見える変化でも、腸の症状に影響を与えることがあります。こうした複数の要因が絡み合うため、食事だけで全てをコントロールするのは難しいのが現実です。そのため近年では、より多角的な治療の必要性が強調されています。

新たに注目される治療の可能性と向き合い方

最近の研究では、難治性の腸疾患を持つ猫に対して、免疫の働きを調整する治療や腸内環境に着目したアプローチが注目されています。従来はステロイドなどの抗炎症薬が中心でしたが、炎症を抑えるだけでなく、腸の免疫バランスを整えることを目指す治療が検討されています。これにより、副作用を抑えつつ、長期的な症状の安定を目指せる可能性が示唆されています。

また、治療は「一度決めたら終わり」ではなく、猫の反応を見ながら調整していくことが大切です。症状の変化、便の状態、食欲や体重などを定期的に確認することで、治療の方向性が見えてきます。治療がうまくいかないと感じたときこそ、再評価のタイミングとも言えます。

大切なのは、すぐに「治らない」と諦めてしまわないことです。難治性といっても、適切な管理によって穏やかに過ごせる猫は多くいます。獣医師とご家族が情報を共有し、猫の性格や生活環境も含めて話し合いながら進めることが、腸の病気と長く付き合っていくための大きな支えになります。

まとめ

猫の腸疾患は、食事療法だけでは改善しないケースもあります。免疫や腸内環境に目を向けた新しい治療の考え方を知り、獣医師と連携しながら猫に合った治療を探していきましょう。

参考文献：Biomedicines. 2024 Mar 26;12(4):735.

(獣医師提供：大西 一輝)