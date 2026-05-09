「乗り遅れないでくださいね」

多くの乗客が航空便を利用した2026年ゴールデンウィーク。それに先立って、JAL（日本航空）の公式SNSアカウントが行った投稿が大きな話題を呼びました。どういったものだったのでしょうか。

【動画】えっ…これがSNS称賛の嵐「JALの強気動画」全貌です

この投稿はゴールデンウィーク期間にJAL便を利用する乗客に対し、出発時間の30分前を目安に保安検査を通過し、10分前に搭乗口に来るように動画形式で呼びかけたもの。動画内では「乗り遅れないでくださいね」「時間が来たらお待ちしません！」「お客様と一緒に飛びたいんです」といったJAL側から強いメッセージが盛り込まれています。

この投稿はXで100万表示以上を記録し、ユーザーからは「これくらい強気でいい！！！」「トランジットの遅延や緊急時に遅れてるならともかく、ファイナルコールで乗ろうのする人の神経疑うし、遠慮なくおいて行っちゃっていいと思う」「航空会社自身が分かりやすく、ハッキリ言ってくれて素晴らしい」「わかりやすいっ！！」「JALさん、毅然とした対応で賞賛の嵐」「これ最高だなぁ」「ここまで言うべき、全航空会社よ」「JALだけでなく全航空会社、そしてGWに限らず常に徹底すべきルール」といったコメントが寄せられています。