◇ナ・リーグ ドジャース−ブレーブス（2026年5月8日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が8日（日本時間9日）、本拠でのブレーブス戦に「1番・DH」で先発出場。5回の第3打席で快音を響かせ、勝ち越し打を放った。

1−1で迎えた5回2死二塁の第3打席で、24年サイ・ヤング賞の相手先発・セールの初球、内角シンカーを捉えると、打球はゴロで右前に抜けた。二塁走者・ロハスが激走し待望の勝ち越し点を奪うと、一塁ベース上で足を蹴り上げる新パフォーマンス“キックパフォーマンス”を披露し、本拠ファンを沸かせた。

初回の第1打席は外角攻めにあい、1ボール2ストライクからの4球目、外いっぱいの98・3マイル（約158・2キロ）の直球に手が出ず、見逃し三振。一度もスイングすることなく凡退した。3回の第2打席も内角シンカーで遊ゴロに打ち取られた。

6日（同7日）のアストロズ戦で6試合、26打席ぶりのヒットを含むマルチ安打をマークし、不振から脱却した大谷。8試合ぶりの一発にも期待がかかる。

今季は打者としてここまで37試合に出場し、打率・248、6本塁打、15打点を記録している。