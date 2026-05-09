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　阪神の井坪陽生外野手（21）が9日、2軍本拠地のSGL尼崎での全体練習に合流した。

　井坪は3日に今季初昇格もここまで2打数無安打。1軍には元山が合流しており、入れ替わりで登録抹消されることが濃厚だ。