ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > 阪神 井坪陽生が2軍に合流…このまま登録抹消へ 3日に今季初昇格も… 阪神 井坪陽生が2軍に合流…このまま登録抹消へ 3日に今季初昇格も2打数無安打 阪神 井坪陽生が2軍に合流…このまま登録抹消へ 3日に今季初昇格も2打数無安打 2026年5月9日 10時21分 スポニチアネックス リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 阪神の井坪陽生外野手（21）が9日、2軍本拠地のSGL尼崎での全体練習に合流した。 井坪は3日に今季初昇格もここまで2打数無安打。1軍には元山が合流しており、入れ替わりで登録抹消されることが濃厚だ。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ドジャース佐々木朗希の登板日が変更 当初は10日ブレーブス戦も左腕スネルが復帰 12日以降にずれ込む 鈴木誠也が豪快7号2ラン！“休み明け”で出場3試合ぶり一発 9連勝中カブスは3―0とリード まさかの急転…ドジャースがグラスノー「腰のけいれん」でIL入り発表 アストロズ戦で緊急降板 阪神 元山飛優が1軍昇格へ 昨オフ西武戦力外となった万能内野手 2軍で打率・313と好調キープ