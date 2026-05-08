サイゼリヤの間違い探し並みに難しい！プリキュア謎解き動画話題 5つ変化も「あと一つがわからない」
映画『名探偵プリキュア！』（たんプリ）の公式Xにて謎解き動画が公開された。全部で5つの変化があり、難易度の高さが「サイゼリヤの間違い探し並みに難しい」とネット上で話題になっている。
【動画】めっちゃ難しい！あと1つ分からん…公開された『プリキュア』謎解き映像
謎解き動画は、解禁されたビジュアルをモデルに、Xでは「よーく見ると、何かが変わっている！？5つの変化を見つけよう！」とビジュアルの一部が徐々に変化していくもの。
20秒間で5つの変化を見つけていくが、4つはすぐに気づいても、なかなか5つ目の変化を見つけるのは難しい内容で、ネット上では「あと一つがわからない」「アンサーが更に可愛くなった？」「ミスティックのデコが徐々に広がってるように見えたけど気のせいだったのでもう何もわからない」「サイゼリヤの間違い探し並みに難しいw4箇所分かったけど残り1個」などの声が出ている。
なお、正解については公式Xにて発表されている。
『名探偵プリキュア！』は、シリーズ初の探偵プリキュアが誕生し、1999年が舞台。主人公の明智あんなは、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生で、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、お部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれる。
新キャラクター＆キャストは、キュアアンサー／明智あんな役を千賀光莉、キュアミスティック／小林みくる役を本渡楓、キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるか役を東山奈央が担当し、キュアエクレール役は後日発表。妖精のポチタン役は加藤英美里、マシュタン役を羊宮妃那、ジェット先輩役を梶裕貴、シュシュタン役は後日発表される。
【動画】めっちゃ難しい！あと1つ分からん…公開された『プリキュア』謎解き映像
謎解き動画は、解禁されたビジュアルをモデルに、Xでは「よーく見ると、何かが変わっている！？5つの変化を見つけよう！」とビジュアルの一部が徐々に変化していくもの。
20秒間で5つの変化を見つけていくが、4つはすぐに気づいても、なかなか5つ目の変化を見つけるのは難しい内容で、ネット上では「あと一つがわからない」「アンサーが更に可愛くなった？」「ミスティックのデコが徐々に広がってるように見えたけど気のせいだったのでもう何もわからない」「サイゼリヤの間違い探し並みに難しいw4箇所分かったけど残り1個」などの声が出ている。
『名探偵プリキュア！』は、シリーズ初の探偵プリキュアが誕生し、1999年が舞台。主人公の明智あんなは、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生で、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、お部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれる。
新キャラクター＆キャストは、キュアアンサー／明智あんな役を千賀光莉、キュアミスティック／小林みくる役を本渡楓、キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるか役を東山奈央が担当し、キュアエクレール役は後日発表。妖精のポチタン役は加藤英美里、マシュタン役を羊宮妃那、ジェット先輩役を梶裕貴、シュシュタン役は後日発表される。
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