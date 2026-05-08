【KCON JAPAN】INI、レッドカーペット登場 “ユニークすぎる”あいさつで会場和む
11人組グローバルボーイズグループ・INI（池崎理人（※崎＝たつさき）、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢（※高＝はしごだか）、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅）が8日、千葉・幕張メッセ 国際展示場で開催中のK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』（8〜10日）のレッドカーペットに登場した。
【ソロショット】ハートポーズに優しい笑顔で魅了するINI
西は「ヘッドライナーとしてふさわしいパフォーマンスができるように頑張りますので、応援よろしくお願いいたします！」とあいさつ。後藤は「練習のお昼ご飯にほっけの弁当を食べてジューシーでおいしかったです。皆さんもぜひ食べてください」とユニークなあいさつで場を和ませた。
『KCON JAPAN 2026』は、K-POPを中心に、さまざまな韓国のライフスタイルを体験できるK-POPファンとアーティストが共に作り上げるEvery K Festival。幕張メッセを舞台に、音楽ライブのみならず、Kビューティー、Kフード、Kコンテンツなど、韓国のライフスタイルを丸ごと体験できる多彩なコンテンツが展開される。
【ソロショット】ハートポーズに優しい笑顔で魅了するINI
西は「ヘッドライナーとしてふさわしいパフォーマンスができるように頑張りますので、応援よろしくお願いいたします！」とあいさつ。後藤は「練習のお昼ご飯にほっけの弁当を食べてジューシーでおいしかったです。皆さんもぜひ食べてください」とユニークなあいさつで場を和ませた。
『KCON JAPAN 2026』は、K-POPを中心に、さまざまな韓国のライフスタイルを体験できるK-POPファンとアーティストが共に作り上げるEvery K Festival。幕張メッセを舞台に、音楽ライブのみならず、Kビューティー、Kフード、Kコンテンツなど、韓国のライフスタイルを丸ごと体験できる多彩なコンテンツが展開される。