メイプル超合金のカズレーザーが７日、ぺこぱの松陰寺太勇とのＹｏｕＴｕｂｅで、芸人コンビの「９９・９％」の解散理由を指摘した。

この日は「コンビ解散」についてトーク。カズレーザーは「解散したら、おめでとうというべき。めっちゃ腹くくった決断に、外野が文句言っちゃダメ」とコメント。そのため「解散を止める企画系は、あまりいい気持ちはしない」との持論も語った。

自身の解散については「多分しない。一緒の仕事がないから別稼働。だからたまに会った時すげえ楽しい」と安藤なつとの解散はないとした。

そして「解散って、いろんな理由があるけど、９９・９％は不仲。不仲以外ない」とキッパリ。松陰寺も「この世に出る解散の理由、方向性の違いとか（あるが）、コンビ辞めるけど芸人続けますは、不仲以外ない」と語った。

カズレーザーも「少なくとも私が見たのは全員不仲」だといい、「不仲って公表しづらいもんね、悪く思われるでしょ？普通の事なんですよね」と不仲理由は「普通のこと」だと指摘。

そして「マジで仲がいいのは鬼越トマホークぐらいだと思う」とも語っていた。