小田原の漁港の駅でGW限定「あじ・しらすフェア」--伊勢海老丼など豪華メニューも
相州村の駅が運営する「漁港の駅 TOTOCO小田原」(神奈川県小田原市)内にある「とと丸食堂」は、4月27日から旬の魚介を主役にした「あじ・しらすフェア」を開始した。期間は5月10日まで。
6種桶丼
期間中は、小田原漁港直送のアジや湘南しらすなど、今が食べ頃の味覚を贅沢に盛り込んだGW限定メニューを提供する。
「6種桶丼」(2,508円)は、アジやしらすを中心に、小田原の魚を豪華に盛り込んだ桶丼。「あじ・湘南しらす2種丼」(1,848円)は、アジと湘南しらすをシンプルに楽しめる。海鮮丼のお供にもぴったりのふっくらとした「アジフライ」(770円)も用意する。
あじ・湘南しらす2種丼
アジフライ
そのほか、あじ、湘南生しらす・湘南釜揚げしらすに加え、いくら、うに、本マグロなども盛り込んだ「豪華6種丼」(3,058円)や、伊勢海老を丸ごと一尾使用したインパクトある「とと丸ごと伊勢海老丼」(6,110円)など、豪華な丼も提供する。
豪華6種丼
とと丸ごと伊勢海老丼
6種桶丼
期間中は、小田原漁港直送のアジや湘南しらすなど、今が食べ頃の味覚を贅沢に盛り込んだGW限定メニューを提供する。
「6種桶丼」(2,508円)は、アジやしらすを中心に、小田原の魚を豪華に盛り込んだ桶丼。「あじ・湘南しらす2種丼」(1,848円)は、アジと湘南しらすをシンプルに楽しめる。海鮮丼のお供にもぴったりのふっくらとした「アジフライ」(770円)も用意する。
あじ・湘南しらす2種丼
アジフライ
そのほか、あじ、湘南生しらす・湘南釜揚げしらすに加え、いくら、うに、本マグロなども盛り込んだ「豪華6種丼」(3,058円)や、伊勢海老を丸ごと一尾使用したインパクトある「とと丸ごと伊勢海老丼」(6,110円)など、豪華な丼も提供する。
豪華6種丼
とと丸ごと伊勢海老丼