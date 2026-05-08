コムドットが総合プロデュースを務めるライブイベント『Creator Dream Fes 2026 ~produced by Com.~』（以下、『CDF2026』）の追加出演クリエイターとして、ESPOIR TRIBE -エスポワール・トライブ-の参加が決定した。

（関連：【動画あり】コムドットとESPOIR TRIBEの『CDF2026』出演報告動画）

『CDF2026』は、ABEMAが7月30日に東京ドームで開催する大型ライブイベント。地元の幼馴染5人で結成された動画クリエイター・コムドットが総合プロデュースを手がけるもので、2年ぶり、3回目の開催となる今回は、これまで以上にスケールアップした内容を予定しているという。

出演者として、コムドットのほか、これまでの開催にも出演してきたスカイピース、とうあ、ばんばんざい、むくえなの4組に加え、『CDF』初参加のしなこと竹下☆ぱらだいすが名を連ねていた。

そして今回、今年1月より新メンバー2人が加入し、6人体制となったESPOIR TRIBE -エスポワール・トライブ-の出演が明らかに。「4月のロング動画の月間再生回数が合計2000万回を超えたら『CDF2026』の出演権を獲得できる」というノルマを見事達成し、イベント出演を決めた彼ら。新体制で臨む大舞台で、どのようなパフォーマンスを見せるのか注目だ。

なお、公演チケットは5月9日午後7時より二次先行抽選の受付を開始する。券種は「指定席」と「ABEMA PPV付き指定席」の2種類が用意されており、PPV付きチケットでは通常よりお得に配信視聴が可能となるほか、購入者限定特典として、抽選でコムドットに会える『CDF』アフターパーティーへの招待（約300名予定）、本番直後の密着映像、CDFオリジナルデジタルフォトブックが付属する。

■ESPOIR TRIBE -エスポワール・トライブ- コメント全文

今年もCDFに出演できることになって本当に嬉しいです！CDF出演を賭けて挑戦したロング動画の月間2,000万回再生の目標を達成していまチームとしてもとても気合が入っている状態です！新体制になってパワーアップしたESPOIR TRIBEに期待していてください！最高の1日にしましょう！

（文＝リアルサウンドテック編集部）