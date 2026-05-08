ホルムズ海峡の船舶通過支援作戦が再開か　トランプ大統領が中断表明　サウジなどが基地使用制限解除へ　アメリカ報道

アメリカのトランプ大統領が5日に中断を表明したばかりのホルムズ海峡での船舶の通過支援作戦について、早ければ今週中にも再開されるとアメリカメディアが報じました。

トランプ大統領は5日、ペルシャ湾内で足止めされている船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる作戦について、「イランとの交渉に大きな進展があった」として、中断を表明していました。

これについてウォールストリート・ジャーナルは7日、アメリカ政府当局者などの話として、「サウジアラビアとクウェートが、アメリカ軍による作戦開始後に課していた米軍基地の使用や領空通過の制限を解除した」と報じました。

そのうえで、「作戦再開への障害が取り除かれた」として、トランプ政権が作戦を再開する方向で検討を進めているということです。

ウォールストリート・ジャーナルは、この作戦では、「イランのミサイルやドローンから船舶を守るため、大規模な航空戦力が必要で、サウジアラビアとクウェートの基地や空域が重要だった」と説明していて、作戦の再開は早ければ今週中にも行われるとしています