スタイルの良さが際立つワンピース姿のいずみからの情熱的なアプローチを受け、浜辺で二人が力強くハグを交わすと、スタジオから安堵の声が漏れた。

【映像】背中に手を回し…スタイル抜群の女性市議会議員を強く抱きしめる石丸伸二

5月7日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

遅れて参加したいずみは好意を向けるしんじに手作りの「恋の処方箋」を持参。その中には「ハグしたい」という提案があった。その提案に「波で誤魔化すしかなくなったよ（笑）」と動揺してジョークを飛ばすしんじだが、いずみを受け入れることに。

「僕はもうすでに乗り越えようとしてるんで、この照れに」と覚悟を決め、いずみを力強く抱き寄せた。ハグを終えたいずみは「恥ずかしいけど、楽しかったです」「よりしんじのことを知れた」「ぬくもりを感じた」と満面の笑み。アレン様も「初日より笑顔が増えた」「ありがとう、いずみ」と、しんじを変えたいずみの功績を称えた。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。